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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bunun arkasında kimlerin olduğu açık kaynaklardan da açıkça gözüküyor. Ama hedef belli, pazar günü sandığı manipüle etmek. Pazar günü Türk milletinin iradesini fesada uğratarak Türkiye'nin seçimlerini ve seçim sonuçlarını etkilemektir." dedi. Bozdağ konuşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikat başlattığını, hukuksuzluğu yapanların yargı önünde hesap vereceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Ekleme: 11.05.2023 - 23:47 Güncelleme: 12.05.2023 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, AK Parti Gençlik Buluşması'nda İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ve İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ana gündeminde itibar suikastlarının, kumpas kasetlerinin yer aldığını ifade eden Bozdağ, İnce'nin başına kumpası getiren, kirli oyunu oynayanlara karşı milletin bir olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

'Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Merhum Deniz Baykal'a böyle bir kaset kumpasını FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ'cüler, FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye karşı 17-25 Aralık sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi sayın İnce'ye yapılıyor. Aziz milletimize diyorum ki 'Bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, ettirmelerine izin vermememiz lazım'. Bu itibar suikastçılarına, itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım. 'Hadi oradan.' dememiz lazım. Bunların karşısında aziz milletimiz dimdik durup teröristlerin, terör örgütlerinin, kumpasçıların, kirli hesap yapanların bu ülkenin siyasetçilerine kumpas kurmalarına, onların itibarlarını aşağıya çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında büyük basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyorum.'

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı

'Yeni yeni kumpaslara tevessül ediyorlar'

'Pazar günü seçim var, Türkiye'de önemli bir partinin genel başkanına karşı yapılan bu kumpas nedeniyle bu milletin evlatlarının da ona göre tutum almasında fayda var.' diyen Bozdağ, 'Kılıçdaroğlu'nun önünü kumpaslarla açmak isteyenlere, Kılıçdaroğlu'nu Pensilvanya'nın, Kandil'in, başka yerlerin destekleriyle iktidara taşımak isteyenlere, bu yolda her türlü gayrihukukiliği ve gayriahlakiliği kendileri için hak görenlere sandıkta 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek bütün bunların korkulu rüyası Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü destekle başkan seçerek cevap vermemiz gerektiğine inanıyorum.' şeklinde konuştu.

Türk siyasetini tehditle, şantajla, kumpasla, kasetle, gayriahlaki yol ve yöntemlerle dizayn etmek isteyenlere 'Artık bu ülkede size imkan yok, yürüyeceğiniz yol yok.' denmesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, ahlak, hukuk içinde, insanlara bel altında vurmadan, millet için ne yapacağını anlatarak siyaset yapmak yerine ahlaksız ve gayrihukuki yöntemlere başvuranlara sandıkta güçlü cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, 'Erdoğan gelmesin, Cumhurbaşkanımız kazanmasın diye belli ki Kandil'in, FETÖ'nün desteği yetmedi, yeni yeni kumpaslara, yeni yeni kirli oyunlara, yeni yeni kirli hesaplara tevessül ediyorlar. Ne yaparsanız boş, hangi kumpası yaparsanız yapın 14 Mayıs'ta kaybedeceksiniz. 14 Mayıs'ta ahlak, hukuk, bel altı vurmayanlar kazanacak, kaset kumpası yapmayanlar kazanacak.' ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı

'Milletin irfanı, basireti stratejileri çöpe atacaktır'

Anadolu'nun irfanının bütün ahlaksızlara karşı Osmanlı tokadını sandıkta vuracağını dile getiren Bozdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının adli tahkikat başlattığını, hukuksuzluğu yapanların yargı önünde hesap vereceğini bildirdi.

Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

'Bunun arkasında da kimlerin olduğu açık kaynaklardan da açıkça gözüküyor. Ama hedef belli, pazar günü sandığı manipüle etmek. Pazar günü Türk milletinin iradesini fesada uğratarak Türkiye'nin seçimlerini ve seçim sonuçlarını etkilemektir. Bir yandan Kandil üzerinden, bir yandan FETÖ üzerinden, bir yandan bazı ülkeler üzerinden Türkiye'nin ve aziz milletimizin, Şanlıurfalıların tercihlerine müdahale etmek istiyorlar. Çok net söylüyorum, bunun tek hedefi pazar günkü seçimi etkilemektir. Yapanlar, yaptıranlar gördüler ki Kılıçdaroğlu kaybediyor. Sayın İnce çekilirse çektirilirse kazanabilme ihtimalleri var diye düşünüyorlar ama bu da mümkün değil. Yani bu millet terör örgütlerinin desteklediği birini iktidara taşımaz. PKK'nın da FETÖ'nün de diğer terör örgütlerinin de aleni destek verdiği, başarısı için aleni genel başkanlardan daha fazla çalıştığı birisini başkan da seçmez, seçimde ona iktidar yolu da açmaz. Bunu görmeleri gerekiyor. Onun için ben diyorum ki 'Bu milletin irfanı, basireti, feraseti bütün bu stratejileri emin olun çöpe atacaktır'. Milletin basireti, feraseti bütün bu kumpasları yenecektir. Bütün bu hesapları bozacaktır. Milletten gelen dalgayı gördüler, sayın İnce'ye yaşatılan bu haksız hadise karşısında da bunu söylüyorum, bu yöntemle de milletin bu işe el koymasına mani olamayacaklar.'
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