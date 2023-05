Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bile bile uydurup yayıyorlar algı için yapıyorlar

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin sandık görevlilerine yönelik eğitim programında konuştu.Türkiye'nin seçim konusunda dünyanın en saygın ülkelerinden olduğunu ifade eden Bozdağ, 'Bugüne kadar uluslararası alanda ve ulusal alanda milletimizin ve devletimizin yaptığı seçimlere şaibe ve gölge düşmemiştir, düşürülmemiştir.' ifadesini kullandı.Yüksek Seçim Kurulu'nun, seçimlerin organizasyonunu gerçekleştirdiğini, itiraz ve şikayetleri karara bağladığını aktaran Bozdağ, sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:'Türkiye'de 'sandıkta hile vardır' ya da 'sandıkta hile olacaktır', 'sandığa şöyle şöyle müdahale olacaktır' diyenler ya bizim seçim uygulamalarımızdan habersizdir ya seçim mevzuatımızı bilmemektedir ya da bile bile bu konuları çarpıtmaktadır. Her sandıkta 5 partinin temsilcisi var, birbiriyle rekabet içinde bu 5 partinin temsilcisinin sandıkta hile yapmak üzere anlaşması mümkün mü? Her seçim öncesi benzer iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Birtakım platformlar oluşturuyorlar. Oy ve Ötesi, Temiz Toplum, bunların derdi temiz toplum falan değil. Temiz oyları kirletmek isteyen çevrelerdir. Sandığa gölge düşürmek isteyen çevrelerdir. Milletin hür iradesini şaibeli hale getirmek isteyen çevrelerdir. Sandıkta gücü yetmediği AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı'mızı seçimine gölge düşürmek suretiyle orada başka hesaplar yapan çevrelerdir.'Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim geldiğinin altını çizen Bozdağ, 'Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin güvenlik içinde yapılması ve herhangi bir gölge düşmemesi için elinden geleni her daim yapmıştır. Yine yapacaktır. Dünyada en güvenilir seçimi yapan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Uluslararası alanda da ulusal alanda da seçimlerimiz üzerinde bugüne kadar kimse bir şaibe ve gölge düşürmemiştir, düşürememiştir. Seçime yaklaşırken yine Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ve onlara destek veren çevrelerin 'seçimde hile, hurda' gibi sözleri çoğalttığını görüyoruz.' diye konuştu.'Sandıkta hile olacak' laflarını üretmeye başlayan partilerin sandıktan ümidini kestiğini dile getiren Bozdağ, bu çevrelerin kaybedeceklerini anladıkları için iddiaları ortaya attığını belirtti.Bakan Bozdağ, şunları söyledi:'Şimdiden Sayın Kılıçdaroğlu ve onu destekleyen bileşenlerin, onlara destek verenlerin seçim güvenliği, sandık güvenliği konusunda bir sürü yalanı dolanı piyasaya sürdüğünü görüyoruz. Buradan da anlıyoruz ki seçimin kendileri aleyhlerine sonuçlanacağını gördüler, vaziyet alıyorlar. Seçime gölge düşürme çaba ve gayreti içerisindeler. Türkiye'nin seçimlere ne Kılıçdaroğlu ne bir başkası gölge düşürebilecektir, şaibe karıştıramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi pazar günkü cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini de anayasamıza uygun, güvenlik içinde yapacak ve tamamlayacaktır. Bunlar ürettikleri yalanlarla baş başa kalacaktır. Seçmenlerine veyahut da taraftarlarına bahane üretmek için Türkiye'nin güvenilir ve saygın kurumlarını zedelemek içerisinde olmak asla kabul edilemez ama bunlar hep böyle yapıyorlar. Kendi becerisizliklerini, kendi yetersizliklerini başkalarına yüklemeyi marifet edinmişler şimdiden de günah keçisi olarak YSK'yi ilan etme derdi, çabası içindeler. Boşuna uğraşmayın. Temiz insanları iftiralarla kirletemezsiniz, kirletemeyeceksiniz.'Seçimlerin yaklaşmasıyla çeşitli algıların oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Bozdağ, bu algıların sosyal medya, bazı medya kuruluşları üzerinden yapılmak istendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:''Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast olacakmış, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili kaset çıkacakmış', kim yapıyor bunu, söylemiyor. Savcılıklar var orada eğer böyle bir iddian varsa neden bu ülkenin Cumhuriyet savcılarına müracaat etmiyorsunuz? Bu tezviratı bile bile uydurup yayıyorlar. Sadece algı için yapıyorlar. Milleti aldatmak için yapıyorlar. Böyle tezviratları uyduranları savcılığa çağırdığında da 'Bak gazetecilere işlem yapıyorlar' diye de oradan da ayrı bir iftira atıyorlar. 'Böyle bir iddiada bulunuyorsun, ne biliyorsun' diye sormak için çağrılana da 'Gazetecileri ifadeye çağırdılar' diyorlar. Çağırmasalar, 'Böyle ciddi bir iddia var niye çağırmıyorlar?' Çağırıyorsunuz, başka şekilde savcıları maalesef suçluyorlar. Ben de buradan söylüyorum kim ne biliyorsa elindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet savcılarına lütfen versinler, şikayetçi olsunlar. Hem birtakım iddiaları ortaya atacaksın hem de bir tane Cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunmayacaksın. Kolluk kuvvetlerini göreve çağırmayacaksın, onlara müracaat etmeyeceksin, olur mu böyle şey? Bakın bütün bunların hepsi seçime dönük algıları oluşturmak ve buradan kaygı üretme gayreti ve çabasından başka hiçbir şey değildir. Yalanla, dolanla, algıyla seçimin kazanılamayacağını pazar günü bir kez daha öğreneceklerdir.'Milletin, seçimlerin sosyal medyayla, trollerle, ABD'nin ve AB ülkelerinin desteğiyle kazanılamayacağını öğrenemeyenlere öğreteceğini vurgulayan Bozdağ, seçimleri sahte hesaplarla pis kokular yayanların, terör örgütlerinden ve iftiralardan medet umanların değil, sandıkları temiz oylarıyla dolduranların kazanacağını belirtti.Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:'Pazar günü akşam aman sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın, diye bay bay Kemal taraftarlarına konuşuyor. Sen 15 seçim kaybetmişsin, 16'ncı seçimi de kaybedeceğini de anlamışsın. Bu da bir başka algı. Esasında tersinden, 'Kaybettiğimizde sokağa çıkın' çağrısı yapıyor. Olmaz böyle şey. Siyaseti kirletmeye, bu milletin huzur ve güvenini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Elbette AK Partililer kazanacak, cumhurbaşkanımız kazanacak, biz buna inanıyoruz. Kazananların sevinmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama şükür namazı kılacak da çok bu ülkede, hamdedecek de çok bu ülkede. Halay çekecek, sevincini böyle belli edecek de çok bu ülkede. Kırmadan, dökmeden, medenice sevincini iliyle, ilçesiyle, ülkesiyle, dünyayla paylaşacak da çok bu ülkede. Bunlar alemi kör, herkesi sersem sanıyorlar. Milletin, bunlardan daha ferasetli, basiretli olduğunu bir türlü öğrenemediler.'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini hatırlatan Bozdağ, 'Sayın Akşener'i iki gün sonra masaya döndürdüler. Posta koydu, 'Kumar masası' dedi. İki gün sonra kumar masasına geri oturtturdular. Şimdi Sayın İnce'ye dönük bakıyorsunuz, başka kirli bir operasyon var.' dedi.İnce'nin iftirayı atanın FETÖ olduğunu söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Rusya'yı adres gösterdiğini aktaran Bekir Bozdağ, kasetlerden, iftiralardan medet umanların iktidar olmasının mümkün olmadığını söyledi.'Kasetler birilerinin yolunu açabilir ama bu milletin reyinin rengini, milletin iradesini, tercihini değiştiremez.' ifadesini kullanan Bozdağ, terör örgütlerinin kumpasları ve iftiralarıyla milletin tercihini şekillendirmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:'Pazar günü Şanlıurfa'dan ve Türkiye'den gür bir şekilde şu lafı onlara söyleteceğiz, 'Bütün bu algılara, bütün bu yalana, dolana rağmen adam yine kazandı.' Amerika'dan Avrupa'ya 'Erdoğan gitsin' diye şampanyalarını hazırlayıp bekleyenleri 'Millet yine Erdoğan dedi' diye kahredeceğiz, perişan olacaklar. 'Erdoğan gitsin' diye kapak yapanlara, manşet yapanlara aziz milletimiz manşeti atacak, 'Erdoğan başkan' diyecek. Onlar bu manşetleri atmak zorunda kalacaklar.'