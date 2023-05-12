ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine saatler kaldı.Gözü kulağı Türkiye'de olan Batı medyası, gelişmeleri ve analizleri okurlarına aktarmayı sürdürüyor.Onlardan birine ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, 'Kılıçdaroğlu'nun kazanması, gergin ABD ilişkilerini yeniden ayarlayabilir' başlığıyla imza attı. Geçmişte muhalefete destek mesajları gönderen Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye seçimlerinde 'uzun süredir taraf tutmadığı' belirtildi.Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ABD koridorlarında bir umudun hakim olduğuna dikkat çekildi:Washington'daki pek çok kişinin, kapalı kapılar ardında seçimlerin (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Türk siyasetindeki yirmi yılı aşkın süredir hakimiyetine son vermesini umduğunu varsaymak yanlış olmaz.Seçimleri muhalefetin kazanmasının 'ABD ile ilişkiler için önemli olacağı' ifade edildi. Haberde, 'Kılıçdaroğlu, Washington ile 'sağlıklı' bağları yeniden kurma sözü verdi.' şeklindeki beklenti aktarıldı. Öte yandan, Türkiye'de 'demokrasinin olmadığı' yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü:Türkiye'nin daha demokratik bir imaja sahip olması, ABD'nin Türkiye ile olan yakın ilişkisine yardımcı olacaktır.CHP Lideri'nin ayrıca 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması' gerektiğini söylediği de aynı haberde yer aldı. Devamında İsveç'in durumundan bahsedildi: Pazar günü Türkiye'nin ABD ile ilişkilerindeki bir başka sürtüşme noktası olan İsveç'in NATO üyeliği yolu da tehlikede. Kılıçdaroğlu, İsveç'in üyeliğini onaylamaya daha açık görünüyor.