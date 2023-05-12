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ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli

Amerikalı yetkililer arasında sandıktan Kılıçdaroğlu'nun çıkmasına yönelik bir beklenti olduğu belirtildi. Demirtaş, Kavala ve İsveç gibi konuların, Kılıçdaroğlu yönetiminde ne şekilde ilerleme kaydedebileceğine dikkat çekildi.

ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Ekleme: 12.05.2023 - 11:17 Güncelleme: 12.05.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine saatler kaldı.

Gözü kulağı Türkiye'de olan Batı medyası, gelişmeleri ve analizleri okurlarına aktarmayı sürdürüyor.

ABD'de Kılıçdaroğlu beklentisi

Onlardan birine ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, 'Kılıçdaroğlu'nun kazanması, gergin ABD ilişkilerini yeniden ayarlayabilir' başlığıyla imza attı. Geçmişte muhalefete destek mesajları gönderen Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye seçimlerinde 'uzun süredir taraf tutmadığı' belirtildi.

Kapalı kapılar ardında CHP Lideri'ne destek

Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ABD koridorlarında bir umudun hakim olduğuna dikkat çekildi:

Washington'daki pek çok kişinin, kapalı kapılar ardında seçimlerin (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Türk siyasetindeki yirmi yılı aşkın süredir hakimiyetine son vermesini umduğunu varsaymak yanlış olmaz.

Washington ile bağları tekrar kurma sözü verdi

Seçimleri muhalefetin kazanmasının 'ABD ile ilişkiler için önemli olacağı' ifade edildi. Haberde, 'Kılıçdaroğlu, Washington ile 'sağlıklı' bağları yeniden kurma sözü verdi.' şeklindeki beklenti aktarıldı. Öte yandan, Türkiye'de 'demokrasinin olmadığı' yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü:

Türkiye'nin daha demokratik bir imaja sahip olması, ABD'nin Türkiye ile olan yakın ilişkisine yardımcı olacaktır.

Demirtaş, Kavala, İsveç'in NATO üyeliği konuları

CHP Lideri'nin ayrıca 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması' gerektiğini söylediği de aynı haberde yer aldı. Devamında İsveç'in durumundan bahsedildi: Pazar günü Türkiye'nin ABD ile ilişkilerindeki bir başka sürtüşme noktası olan İsveç'in NATO üyeliği yolu da tehlikede. Kılıçdaroğlu, İsveç'in üyeliğini onaylamaya daha açık görünüyor.

ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
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