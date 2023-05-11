Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin savunma sanayisini örnek gösterdi

Türkiye'nin milli duruşu ve savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olma konusundaki kararlılığı yerli projelerin hızlanmasına ve Türk savunma sanayisinin giderek güçlenmesine yol açtı.Özellikle son yıllarda dışa bağımlılık azalırken yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.Bu kapsamda hava, kara ve denizde Türkiye'nin savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi proje başarıyla hayata geçirildi.Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderlerinin canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken dış politika ve savunma için değerlendirmede bulunduğu programda Türkiye'nin güçlü hamleleri de gündeme geldi.İktidar partisi Yeni Demokrasi'nin lideri olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin silahlanma programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz" diye konuştu.Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız" ifadelerini kullandı.Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.