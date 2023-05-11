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Vahit Kirişçi'den Millet İttifakı'na: Bu millet bunları sandığa gömecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eline aldığı süpürgeyle, "Hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Vahit Kirişçi'den Millet İttifakı'na: Bu millet bunları sandığa gömecek
Ekleme: 11.05.2023 - 14:07 Güncelleme: 11.05.2023 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Vahit Kirişçi'den Millet İttifakı'na: Bu millet bunları sandığa gömecek
Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara çok değer verdiğini söyleyen Kirişci, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek istedi.

Bunların derdi hizmet değil, bunların derdi masa ve kasa

Bakan Kirişci, 11 Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefette olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Bu 11 büyükşehrin tamamı da zengin büyükşehirler, gariban büyükşehir de değil. Peki bunlar bugüne kadar hangi hizmeti yaptılar da biz duyduk da alkışlamadık. Bana bir söyleyin hangi hizmeti yaptılar? Ellerinden alan mı var? Yok ama bunların derdi hizmet değil, bunların derdi masa ve kasa, 2 tane dertleri var. Bunu ben söylemiyorum, bu masanın millet iradesini artık yansıtmadığını 23'üncü toplantıda söyleyen Sayın Meral Akşener. Söylediği cümleleri tekrar ediyorum, 'Bu masada millet iradesi kalmamıştır, bu masa kumar masasına dönmüştür. Bu masa, noter masasına dönüşmüştür.' Bunu diyen ben değilim, bunu diyen hanımefendi. Peki bu hanımefendi ne oldu ne bitti de masaya geri döndü? Bunlar, tek bir Cumhurbaşkanı Yardımcımız var, Fuat Oktay, bu adama söylemediklerini bırakmadılar Meclis'te biliyor musunuz? Şimdi bunların, bilinen, şu anda 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcıları var.'

Meral Akşener'in ifadelerine tepki gösterdi

Siyasetin ve siyasette yarışın çok önemli olduğunu ancak bunun da edep, adap ve ahlak çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Vahit Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Dün eline almış süpürgeyi, süpürgenin sapını gösteriyor, temizlik yapıyor. Be hanımefendi, Meclis, demokrasilerin vazgeçilmezidir, kutsal mabetleridir demokrasilerin. Siz, meclis genel kurulunda değilse bile grup toplantı salonunuzda, çok affedersiniz, çok çok özür diliyorum, bizi izleyen vatandaşlarımızdan da özür diliyorum, 'Yavşak yavşak' kelimesini, bırakın bir erkeği, bir hanımın kullanması hangi edebe, hangi adaba uyar? Bu ülke, bizden sonra gelecek nesiller, bizlere bakıyorlar, bizlere bakarak not veriyor değiller, ülkenin geleceğini tartışıyor bu çocuklar. Ben utandım, bunu söyleyen hanımefendi bize edep, adap dersi veriyor. Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş. 'Yıkılan pehlivan güreşe doymaz' deriz ama bunlar pehlivan da değil ama ben biliyorum bu millet bunları sandığa gömecek, her birini birer siyasi mevta haline getirecek. O gün, 14 Mayıs akşamıdır.'
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