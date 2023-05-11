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Beyaz Gazete
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The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor

İngiliz yayın kuruluşu, Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde olduğunu iddia etti. CHP Lideri'nin, Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakmaya hazırlandığı kaydedildi.

The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor
Ekleme: 11.05.2023 - 09:57 Güncelleme: 11.05.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor
İngiltere merkezli medya organlarında 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizler yer almaya devam ediyor.

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun bir makalesini yayınlayan ve 'Batı, Kılıçdaroğlu hükümetiyle daha kolay başa çıkar', 'Erdoğan gitmeli' gibi ifadeler kullanan The Economist, buna bir yenisini ekledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş sözü
Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakarete hapis cezası öngören yasayı kaldırma, HDP'li belediye başkanlarını görevden alma politikasına son verme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama sözü verdiği' belirtildi.

Bunun, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer bazı mahkumlar için 'özgürlük' anlamına gelebileceği vurgulandı.

İngiliz The Economist'e konuştu
HDP'nin, geçtiğimiz ay Kılıçdaroğlu'na açıktan desteğini ilan ettiğine dikkat çekildi. The Economist'e konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

Farklı inançlara, kimliklere ve yaşam tarzlarına saygı duymalıyız. Asıl görevim birleştirmek.

'Anketlerde önde' iddiası
Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun kampanya yoğunluğu nedeniyle bitkin göründüğü de kaydedildi. Anketlerde az bir farkla önde olduğu savunulan CHP Lideri'nin mesajlarına yer verildi:

Türkiye daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamaz. Yurt dışında ve yurt içinde güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor
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