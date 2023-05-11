The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini sürdürüyor

İngiltere merkezli medya organlarında 14 Mayıs seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde analizler yer almaya devam ediyor.Daha önce Kılıçdaroğlu'nun bir makalesini yayınlayan ve 'Batı, Kılıçdaroğlu hükümetiyle daha kolay başa çıkar', 'Erdoğan gitmeli' gibi ifadeler kullanan The Economist, buna bir yenisini ekledi.Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakarete hapis cezası öngören yasayı kaldırma, HDP'li belediye başkanlarını görevden alma politikasına son verme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama sözü verdiği' belirtildi.Bunun, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve diğer bazı mahkumlar için 'özgürlük' anlamına gelebileceği vurgulandı.HDP'nin, geçtiğimiz ay Kılıçdaroğlu'na açıktan desteğini ilan ettiğine dikkat çekildi. The Economist'e konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:Farklı inançlara, kimliklere ve yaşam tarzlarına saygı duymalıyız. Asıl görevim birleştirmek.Diğer taraftan, Kılıçdaroğlu'nun kampanya yoğunluğu nedeniyle bitkin göründüğü de kaydedildi. Anketlerde az bir farkla önde olduğu savunulan CHP Lideri'nin mesajlarına yer verildi:Türkiye daha fazla zaman kaybetmeyi göze alamaz. Yurt dışında ve yurt içinde güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.