Sürücülerin kabusu oldu: Özellikle geceleri ortaya çıkıyor bir anda yola fırlıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı’nın Patnos ilçesi arasında seyreden yol sürücülere kabusu yaşatıyor. Özellikle geceleri ortaya çıkan ve yiyecek aramak için arabalara saldıran hayvanlar herkesin korkulu rüyası oldu. Gündüz vakti otoyolda çekilen görüntüler ise herkesi şaşırttı.

Adilcevaz ilçesindeki sazlık alanlarda yaşayan domuzlar, zaman zaman yiyecek bulmak için karayoluna kadar iniyor.Özellikle geceleri yola çıkarken kazalara neden olan yaban domuzları, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.Aracıyla seyir halinde olan Yılmaz Emen, aniden yola fırlayan domuzu fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu.Yaşanan olayın ardından domuzu cep telefonuyla kayda alan Emen, “Sazlıkların içinde barınan domuzlar çoğu zaman arabaların çarpmasına maruz kalıyorlar.Araçlarda da ciddi hasarlara yol açan domuzlarla ilgili bu yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli olması gerekir” dedi.