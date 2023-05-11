Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hakkında yapılan karalama kampanyalarına, atılan iftiralara dayanamadığını ifade eden İnce için kırılma noktası, montajlanmış müstehcen görüntülerin sosyal medyada servis edilmesi oldu. İnce'nin bu kararının ardından CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.Sevigen, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için, 'Muharrem İnce teslim oldu.' ifadelerini kullanırken, Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını da hatırlatarak şunları söyledi, 'Daha önce Deniz Baykal da teslim olmuştu. Şimdi de Muharrem İnce teslim oldu.'Sevigen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:DAHA ÖNCE DE DENİZ BAYKAL'I FETÖ'YE YEDİRDİKFETÖ'ye boyun bükme demiştim. Deniz Baykal'ı FETÖ'ye yedirdik. Şimdi Muharrem İnce'yi yedirmeyelim diye insanlar feryat ediyor dedim. Ama Muharrem İnce de FETÖ'ye boyun eğdi.İNCE KENDİSİ İÇİN İMZA VEREN 100 BİN KİŞİYE AYIP ETTİ100 binin üzerinde kişi Muharrem İnce'nin adaylığı için imza vermeye gitti. İnce bu insanlara ayıp etti.CHP'NİN 'İNCE' TAVRINI TASVİP ETMEDİMCHP yönetiminin, 'Muharrem İnce' tavrını ben en başından beri tasvip etmedim. CHP yönetimi kendi eliyle, sağı tekrar parlamentoya taşıyor. Sağ gidiyor, sağ geliyor eğer kazanırlarsa. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Karamollaoğlu'nun Meral Akşener'in bulunduğu bir kazanma, kazanma sayılmaz. Kemal Bey yanlış yaptı.Deniz Baykal'ın çekilmesi, kendi partisi için. Muharrem İnce'nin çekilmesi daha ağır oldu.CHP YÖNETİMİ İNCE'NİN ÇEKİLMESİNDEN MEMNUNCHP'nin şimdiki yönetimi şu an göbek atıyor. Bu olayların içerisinde kendileri de. Görüntüleri kendileri paylaşıyor.Deniz Baykal'ın kasetleri mahkemede görüşülürken, bir kere gelip davaya müdahil olmadılar. Kemal Bey namus sözü dedi. Ona rağmen mahkemeye bir kere milletvekili göndermedi. Bunlar mı Muharrem Bey'e üzülecek. Muharrem İnce kendisi de söyledi, görüntüleri CHP trolleri de paylaşıyor dedi.