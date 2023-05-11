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Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den flaş bir karar geldi. İnce, sosyal medyada paylaşılan montajlanmış müstehcen görüntülerin ardından adaylıktan çekilme kararı aldı. İnce'nin bu kararını eski CHP'li milletvekili Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Konuyla ilgili konuşan Sevigen, "Muharrem İnce'ye, FETÖ'ye boyun bükme demiştim. Deniz Baykal'ı FETÖ'ye yedirdik. Şimdi Muharrem İnce'yi yedirmeyelim diye insanlar feryat ediyor dedim. Ama Muharrem İnce de FETÖ'ye boyun eğdi." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
Ekleme: 11.05.2023 - 18:49 Güncelleme: 11.05.2023 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. Hakkında yapılan karalama kampanyalarına, atılan iftiralara dayanamadığını ifade eden İnce için kırılma noktası, montajlanmış müstehcen görüntülerin sosyal medyada servis edilmesi oldu. İnce'nin bu kararının ardından CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Sevigen, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için, 'Muharrem İnce teslim oldu.' ifadelerini kullanırken, Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasını da hatırlatarak şunları söyledi, 'Daha önce Deniz Baykal da teslim olmuştu. Şimdi de Muharrem İnce teslim oldu.'

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

Sevigen'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DAHA ÖNCE DE DENİZ BAYKAL'I FETÖ'YE YEDİRDİK

FETÖ'ye boyun bükme demiştim. Deniz Baykal'ı FETÖ'ye yedirdik. Şimdi Muharrem İnce'yi yedirmeyelim diye insanlar feryat ediyor dedim. Ama Muharrem İnce de FETÖ'ye boyun eğdi.

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

İNCE KENDİSİ İÇİN İMZA VEREN 100 BİN KİŞİYE AYIP ETTİ

100 binin üzerinde kişi Muharrem İnce'nin adaylığı için imza vermeye gitti. İnce bu insanlara ayıp etti.

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

CHP'NİN 'İNCE' TAVRINI TASVİP ETMEDİM

CHP yönetiminin, 'Muharrem İnce' tavrını ben en başından beri tasvip etmedim. CHP yönetimi kendi eliyle, sağı tekrar parlamentoya taşıyor. Sağ gidiyor, sağ geliyor eğer kazanırlarsa. Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Karamollaoğlu'nun Meral Akşener'in bulunduğu bir kazanma, kazanma sayılmaz. Kemal Bey yanlış yaptı.

Deniz Baykal'ın çekilmesi, kendi partisi için. Muharrem İnce'nin çekilmesi daha ağır oldu.

Muharrem İnce çekildiğini açıkladı! Eski CHP’li isimden çok çarpıcı açıklamalar: CHP yönetimi şimdi göbek atıyordur

CHP YÖNETİMİ İNCE'NİN ÇEKİLMESİNDEN MEMNUN

CHP'nin şimdiki yönetimi şu an göbek atıyor. Bu olayların içerisinde kendileri de. Görüntüleri kendileri paylaşıyor.

Deniz Baykal'ın kasetleri mahkemede görüşülürken, bir kere gelip davaya müdahil olmadılar. Kemal Bey namus sözü dedi. Ona rağmen mahkemeye bir kere milletvekili göndermedi. Bunlar mı Muharrem Bey'e üzülecek. Muharrem İnce kendisi de söyledi, görüntüleri CHP trolleri de paylaşıyor dedi.

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