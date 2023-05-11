Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası partisinden istifa etti: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,bugün bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, 'Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum' ifadelerini kullandı.Gelişme sonrası Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, görevinden istifa ederek seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.Toraman, istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:'Genel Başkanımız Muharrem İnce, Fetö'cü usüller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin Fetö'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum.Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım...'