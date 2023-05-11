  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: BAE F-16'sı inişte kuyruk sürttü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlamasının ardından yıllar sonra Konya'ya teker koyan BAE F-16'sı, inişte kuyruk sürttü. Pist içinde emniyetle durmayı başaran F-16, daha sonra aprona taksi yaptı.

Ekleme: 11.05.2023 - 12:38 Güncelleme: 11.05.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: BAE F-16'sı inişte kuyruk sürttüDün havacılık fotoğrafçılarına açık olarak gerçekleştirilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda görev dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı kuyruk sürttü.

İniş sırasında son toplamayı yapan pilot, burnu fazla kaldırınca, uçağın nozzle olarak adlandırılan motor çıkış bölümü çok kısa süreliğine pistle temas etti. O anlar spotter tarafından görüntülendi.

Uçak daha sonra pist içinde emniyetle durarak aprona taksi yaptı. Muhtemel uçuş sonrasında teknik ekibin yaptığı dış kontrolün ardından oluşan hasarla ilgili çalışmanın yapıldığı tahmin ediliyor.

Uzun aradan sonra tekrar geldiler
Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından önce TEKNOFEST'e akrobasi ekibi Al Furkan geldi. MB339 tipi uçaklarla Al Fursan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen gösterilere renk kattı.

Ardından 2 Mayıs'ta başlayan tatbikat için BAE Hava Kuvvetleri'nin Block 60 serisi F-16'ları Konya'ya geldi.

BAE Hava Kuvvetleri pilotları, uçaklar envantere girerken ilk F-16 intibak eğitimlerini o zaman Ankara Akıncı (şimdi Mürted Meydanı) bulunan Öncel Filo'da almıştı.

Block 60 serisi, arge masraflarının BAE tarafından karşılanması ile Lockheed Martin tarafından özel olarak geliştirilmişti. Uçak ağırlıklı olarak hava-yer görevleri gerçekleştirecek şekilde radar ve aviyonik sistemlere sahip.

Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: BAE F-16'sı inişte kuyruk sürttü
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .