Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: BAE F-16'sı inişte kuyruk sürttü

Dün havacılık fotoğrafçılarına açık olarak gerçekleştirilen Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda görev dönüşünde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi savaş uçağı kuyruk sürttü.İniş sırasında son toplamayı yapan pilot, burnu fazla kaldırınca, uçağın nozzle olarak adlandırılan motor çıkış bölümü çok kısa süreliğine pistle temas etti. O anlar spotter tarafından görüntülendi.Uçak daha sonra pist içinde emniyetle durarak aprona taksi yaptı. Muhtemel uçuş sonrasında teknik ekibin yaptığı dış kontrolün ardından oluşan hasarla ilgili çalışmanın yapıldığı tahmin ediliyor.Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından önce TEKNOFEST'e akrobasi ekibi Al Furkan geldi. MB339 tipi uçaklarla Al Fursan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen gösterilere renk kattı.Ardından 2 Mayıs'ta başlayan tatbikat için BAE Hava Kuvvetleri'nin Block 60 serisi F-16'ları Konya'ya geldi.BAE Hava Kuvvetleri pilotları, uçaklar envantere girerken ilk F-16 intibak eğitimlerini o zaman Ankara Akıncı (şimdi Mürted Meydanı) bulunan Öncel Filo'da almıştı.Block 60 serisi, arge masraflarının BAE tarafından karşılanması ile Lockheed Martin tarafından özel olarak geliştirilmişti. Uçak ağırlıklı olarak hava-yer görevleri gerçekleştirecek şekilde radar ve aviyonik sistemlere sahip.