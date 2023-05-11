Kız Kulesi'ne yakışıksız benzetme: Muhalefetin karalama kampanyası yine çürütüldü

İstanbul'un sembol eserleri arasında yer alan Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi. Ancak sosyal medyada tarihi yapıyı bile eleştirip hedef almaya çalışan bir kesim, tamamen algı içerikli bir kare üzerinden operasyona girişti.Kız Kulesi'nde restorasyonun tamamlanmasının ardından 11 Mayıs akşamı açılış yapılacağı duyuruldu.Açılış öncesinde Kız Kulesi'nde prova amaçlı ses ve ışık denemesi yapıldı. Ancak sosyal medyada bazı isimlerin başlattığı algı operasyonunda, kulenin renkli ışıklandırılmış hali paylaşılarak hadsiz benzetmelerle adeta bir algı operasyonuna imza atıldı.Ancak sosyal medyada algıya neden olan bu görselin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.Öyle ki, restorasyon ile yenilenen Kız Kulesi'nin renklendirilmiş ışıklı halinin, 11 Mayıs akşamı gerçekleşecek açılış öncesinde deneme amaçlı yapıldığı ortaya çıktı.'Işık gösterisinin renk ayarlarının yapıldığı anlarda çekilmiş fotoğraflar'SuperHaber'in ulaştığı yetkililer, 'Etraftaki rengarenk Kız Kulesi fotoğrafları, hazırlanan ışık gösterisinin renk ayarlarının yapıldığı anlarda çekilmiş fotoğraflardır. Renk aralığı, canlılığı vs test edilirken. Sound checkteki seslerin, şarkının kendisi olmadığı gibi bu ışıklar da gösterinin kendisi değil' ifadelerine yer verdi.Bu algı ve karalama operasyonlarının ardından yenilenen Kız Kulesi'nin son hali de paylaşıldı...