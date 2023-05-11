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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu İnce'nin 'FETÖ' dediği kumpası Rusya'ya yıktı...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeler sonrası kendisine yöneltilen tepkileri 'Rusya' diyerek savuşturmaya çalıştı. Twitter hesabından kaset ve şantajların ardında Rusya'nın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu İnce'nin 'FETÖ' dediği kumpası Rusya'ya yıktı...
Ekleme: 11.05.2023 - 20:40 Güncelleme: 11.05.2023 - 20:57 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu İnce'nin 'FETÖ' dediği kumpası Rusya'ya yıktı...
FETÖ'cüler seçime birkaç gün kala kumpasları yoğunlaştırdı. Örgütün cezaevinden kaçırıp iki senedir kontrol ettiği Ali Yeşildağ, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in yazdığı iftira metinlerini sosyal medyada okumaya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği Yedili Masa'nın fertleri ise şehir şehir dolaşarak yaptıkları mitinglerde Yeşildağ ve FETÖ'nün iddialarını siyaset malzemesi yapıp hükümete yüklendi.

FETÖ'cülerin hedefi haline gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'cüler tarafından ortaya atılan ve CHP'liler tarafından da desteklenen 'kaset' ve 'para aldığı' iddialarına veryansın ederek, bugün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Memleket Partisi teşkilatlarından CHP'yi suçlayan açıklamalar yapıldı ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları paylaşıldı.

CHP'liler de itiraf etti: FETÖ infaz ediyor CHP'liler seviniyor
Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında İnce'ye ittifaka katılması için çağrı yaptı fakat İnce bu çağrıyı şu ana kadar yanıtsız bıraktı. FETÖ'nün kumpasına ilişkin açıklama yapan CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil, 'FETÖ infaz ediyor, CHP'liler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri aklama telaşı: Muharrem İnce'ye kumpası Ruslara mal edip 'Türkiye'den elinizi çekin' dedi
CHP lideri, İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden kendilerine gelen 'FETÖ' tepkilerini savuşturmak için yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Kılıçdaroğlu İnce'nin 'FETÖ' dediği kumpası Rusya'ya yıktı...

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.' ifadelerini kullandı.
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