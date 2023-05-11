  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kayseri’de Bakan Akar’ı onbinler karşıladı: Büyük panik halindeler!

Kayseri’de seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Millî Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Erciyes Anadolu Holding’in “Yaza Merhaba” etkinliğine katıldı. Etkinliğe Bakan Akar’ın katılacağını duyan onbinlerce kişi Akar’ı coşkulu slogan ve alkışlarla karşıladı.

Ekleme: 11.05.2023 - 15:42 Güncelleme: 11.05.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Kayseri’de Bakan Akar’ı onbinler karşıladı: Büyük panik halindeler!
Terörle mücadelede önemli kazanımların elde edildiğini, bunların kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, 'Eğer kazanımlarımızı kaybedersek 20 sene geri gideriz. Bunun geri dönüşü yok. Buna bu millet 'evet' demeyecektir' diye konuştu.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN MİTİNGTE TOPLAYAMADIĞI KALABALIĞI HULUSİ AKAR PİKNİK ALANINDA TOPLADI

Terör elebaşlarının 14 Mayıs'taki seçimlerden 'medet umduğunu' ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi: 'Büyük panik halinde oldukları için yardım istiyorlar. 'Mehmetçiği durdurun', 'Bize silah verin' diyorlar. Teröristler ne verirlerse versinler, bizi durduramayacaklar. Teröristlere de 'seçimlere kadar sabredin' diyorlar.

Kayseri’de Bakan Akar’ı onbinler karşıladı: Büyük panik halindeler!

'ÖZERKLİK' VERECEKLERİNİ BELİRTİYORLAR!
Seçimlere umutla bakıyorlar. Niye? Çünkü teröristlerle irtibatlı bir parti, o parti ile irtibatlı İttifak var. Bunlar teröristlere taviz veriyorlar, vaatlerde bulunuyorlar. 'Teröristleri tahliye edeceklerini' söylüyor, 'özerklik' vereceklerini belirtiyorlar. Bizim asil milletimiz feraseti ile buna asla müsaade etmeyecektir. '

'TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARI İYİ GÖRMEK GEREKİYOR'

14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidildiğini, 'Bu seçimde bir de şunu deneyelim' denilemeyeceğini ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

'Herkes hesabını iyi yapsın gidişatı iyi görsün. Teröristlerle iş birliği yapanlar, onlarla oturanlar, konuşanlar, yol yürüyenleri, iyi görmek gerekiyor. Kazanımlarımızı elimizden almaya çalışmalarına müsaade etmeyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye için hep beraber çalışacak ve terör belasından kurtulacağız. Terör konusunda taviz yok, sonuna kadar gidecek ve teröristler ya teslim olacak ye gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu milletin başına 40 senedir bela oldular, Allah'ın izniyle bu beladan hep birlikte kurtulacağız.'

ÇALIŞANLARDAN TAM DESTEK

Sözlerinin sonunda alandakilere 'Cumhurbaşkanımızı yeniden seçiyor muyuz', 'Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderecek miyiz' sorularını yönelten Bakan Akar'a alandakiler bir ağızdan 'Evet' yanıtını verdi. Bunun üzerine Bakan Akar, 'Bu iş bitmiş, Kayseri kararını vermiş' diye konuştu.

Kayseri’de Bakan Akar’ı onbinler karşıladı: Büyük panik halindeler!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .