Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 3 şüpheliyi belirledi.
Aynı zamanda sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı da saptanan 3 şüpheli, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adreslerinde çeşitli suç unsurları ile yakalanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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