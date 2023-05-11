Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 3 şüpheliyi belirledi.Aynı zamanda sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı da saptanan 3 şüpheli, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.Adreslerinde çeşitli suç unsurları ile yakalanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.