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Fatih Erbakan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi: Bir kumpas olduğu ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce'nin kararının ardında bir kumpas olduğunu belirten Erbakan, "Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz" dedi.

Fatih Erbakan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi: Bir kumpas olduğu ortada
Ekleme: 11.05.2023 - 23:13 Güncelleme: 11.05.2023 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Fatih Erbakan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendirdi: Bir kumpas olduğu ortada
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin 'Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz' dedi.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu. Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir 'kumpas' olduğunu ifade etti.

'Sandığa gidenlerin hepsi de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek'

 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendiren Erbakan, 'Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı. Sayın Meral Akşener hanım masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki; bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar. Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları. Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin hepsi de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya bir kısmının da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum' dedi.
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