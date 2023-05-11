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Beyaz Gazete
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Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! İsrail'den dikkat çeken analiz: Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor

14 Mayıs seçimleri için günler sayılırken dünya basını analizlerini yayınlamayı sürdürüyor. Erdoğan düşmanlığını tüm hızıyla körükleyen Batı medyasına karşın Türk seçmenin fikri oldukça farklı. Haaretz'de yer alan bir analize göre, Pek çok Türk Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor.

Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! İsrail'den dikkat çeken analiz: Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor
Ekleme: 11.05.2023 - 11:18 Güncelleme: 11.05.2023 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! İsrail'den dikkat çeken analiz: Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor
Dünya basını Türkiye'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine odaklandı. Her gün onlarca analiz yayınlayan, Erdoğan düşmanlığını körükleyen Batı basını tutuştu. Ancak İsrail basınında yer alan bir analizde, pek çok Türk'ün Erdoğan'dan başka alternatif görmediğini yazdı.

İsrailli Haaretz, 'Pek çok Türk'ün Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor' başlıklı bir analiz yayınladı.

Erdoğan'ın özellikle ekonomi konularında başarı sicili olduğunu söyleyen gazete, göreve geldiği ilk yıllarda olağanüstü bir büyüme sağladığına dikkat çekti.

Türkiye'yi ürünleri kalitesiz ve neredeyse hiç silah sanayisi olmayan bir ülkeden büyük bir sanayi gücüne dönüştürdüğünü belirtti. Büyük depremlere rağmen Türkiye'nin hala güçlü bir ülke olduğunu yazan Haaretz, Karadeniz'deki petrol keşfine de dikkat çekti. Türk seçmenin Erdoğan'dan başka alternatif görmediğini yazdı.

Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde! İsrail'den dikkat çeken analiz: Türkler Erdoğan'dan başka alternatif görmüyor
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