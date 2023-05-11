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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devlet Bahçeli'den muhalefete bombardıman! "İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı!

Tokat'ta konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tokat bayraksızları güldürmeyecektir. Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. Kılıçdaroğlu terörle mücadele değil, müzakere ediyor." dedi.

Devlet Bahçeli'den muhalefete bombardıman!
Ekleme: 11.05.2023 - 17:15 Güncelleme: 11.05.2023 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den muhalefete bombardıman! 'İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları: Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak.

İHANETİN PERDESİ YIRTILIP ATILMALI

Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.

CUMHUR İTTİFAKI DÜNYADA TÜRK MÜHRÜNÜN MÜJDECİSİDİR

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir. Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.

FIRSATÇILIK YAPANLARIN KANINDA LEKE VARDIR

Deprem, yangın, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarıma rahmetler niyaz ediyorum. Gün yaralarımızı sarma günü, acılarımızı paylaşma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her müşkülatın üstünden gelecektir. Yeter ki tek nefes halinde hareket edelim. Deprem bölgesinde ilk etapta 105 bin konut için harekete geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür.

DEĞİŞEN YÖNETİM SİSTEMİDİR

Rejim değişti diyenler gafilledir. Yegâne değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Cumhuriyet ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli bekanın, milli hedeflerle perçinleşmiştir. Şarlatanlar kulübünün cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’dur. Emelleri muaffak olamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için bekleyenler yozlaşmış siyasi partilerdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönetim sistemin muazzam bir reformdur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasi ile taçlanmıştır.

KILIÇDAROĞLU TERÖRLE MÜCADELE DEĞİL, MÜZAKERE EDİYOR

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasi olmadığını söylüyor. Kaçak halde nutuk atan belediye başkanları ile terörle mücadele edeceğini söylüyor. Terörle mütakereden başka bir şey yapamaz. Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu’dur. Tokat bayraksızları güldürmeyecektir. Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. Kılıçdaroğlu terörle mücadele değil, müzakere ediyor
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