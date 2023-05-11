Çukurdan çıkanlar 'pes' dedirtti: Saatlerce kazdı sosyal medya hesabından paylaşınca milyonlarca kez izlendi
Sıra dışı av yöntemlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kimi buzullara tuzak kuruyor kimi se toprağın altına. Son olarak gelen yöntem sosyal medyada viral oldu. İşte milyonlarca kişi tarafından hazırlanan o zekice tuzaktan kareler..
Youtube'da açtığı kanalda sıra dışı av yöntemleri deneyen adam, hiçbir alet kullanmadan muhteşem bir işe imza attı.
Elleriyle saatlerce toprağı kazdı.
Genç adamın ilkel malzemelerle yaptığı tuzak görenleri şaşkına çevirdi.
Genç Youtuber tuzak için hazırladığı düzeneği kurmaya başladı.
Sadece su ve toprak kullanarak yaptı.
Tamamen ilkel malzemelerle hazırlanan tuzak kuruldu.
Sıra açılan çukurdan çıkacak balıkları beklemeye geldi.
İşte o zekice hazırlanmış tuzaktan kareler...
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