CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınında seçim gündemine ilişin açıklamalarda bulundu.
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Kendilerine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerine yanıt veren Yavaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi. Yavaş skandal açıklamasında, 'Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar' diye konuştu.
Yavaş skandal açıklamasında Kandil'den kendilerine gelen destekleri görmezden gelip, 'Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var.' dedi. Terör örgütünün bu açıklamalarla kendilerini hedef aldığını öne süren Yavaş 'Bir siyasetçi herkesin desteğini ister.' ifadelerini kullandı.
HDP'yi aklama telaşına girmişti: Dertlerini anlatmak istiyorlar
Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, 'HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur.' diye konuşmuştu.
HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tutmuştu
Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlenen mitingde de benzer bir skandala imza atan Yavaş, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin adını zikredemeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ı teröristlerle bir tutmuştu.
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