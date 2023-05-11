  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi.

CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Ekleme: 11.05.2023 - 23:39 Güncelleme: 11.05.2023 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından Mansur Yavaş, Habertürk canlı yayınında seçim gündemine ilişin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi

Kendilerine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerine yanıt veren Yavaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi. Yavaş skandal açıklamasında, 'Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar' diye konuştu.

Yavaş skandal açıklamasında Kandil'den kendilerine gelen destekleri görmezden gelip, 'Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var.' dedi. Terör örgütünün bu açıklamalarla kendilerini hedef aldığını öne süren Yavaş 'Bir siyasetçi herkesin desteğini ister.' ifadelerini kullandı.

HDP'yi aklama telaşına girmişti: Dertlerini anlatmak istiyorlar

Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, 'HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur.' diye konuşmuştu.

HDP'nin adını vermeden diğer partileri PKK ile bir tutmuştu

Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için düzenlenen mitingde de benzer bir skandala imza atan Yavaş, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin adını zikredemeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ı teröristlerle bir tutmuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .