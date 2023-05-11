Borsa İstanbul'da sert yükseliş! Yüzde 6'yı aştı

Güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul, hızla yükselişe geçti. Endekste yükseliş gün içinde yüzde 6'nın üzerine taşındı ve yüzde 6,47 oranında artışla 4792 puanda hareket ediyor.

Borsa İstanbul, güne düşüşle başlarken, sonrasında yükselişini hızlandırdı. BIST 100 endeksi 4492-4641 bandında hareket ederken; gün içinde yükselişi yüzde 6'yı aştı. Endeks saat 11.05 itibarıyla yüzde 2,97 oranında yükselişle 4630 puanda işlem görmeye başladı.BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapatmıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5492 puana gerilemişti.Endekste yükseliş gün içinde yüzde 6'nın üzerine taşındı ve yüzde 6,47 oranında artışla 4792 puanda hareket ediyor.BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4480 ve 4400 seviyeleri destek, 4550 puan direnç konumunda bulunuyor.Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, sonrasında değer kazancını artırdı. Endekste yükseliş gün içinde yüzde 6'nın üzerine taşındı ve yüzde 6,47 oranında artışla 4792 puanda hareket ediyor.