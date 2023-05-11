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Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorunun çözeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor. "Gıda ve konut fiyatlarındaki dengelki olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor." diyen Başkan Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek "Bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorunun çözeceğiz
Ekleme: 11.05.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.05.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorunun çözeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'BİZ TÜRKİYE'DE BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIK'

'Bay Bay Kemal şunu bilesin ki; yanına kimi alırsan ve kiminle yol yürürsen yürü bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.

Madenlerimizi en ilkel şekilde çıkartabilmişiz. Ticaretimiz kendi ülkemizin sınırları içerisinde bile kadük bırakılmış. Biz Türkiye'de bu kısır döngüyü kırdık.

'YÜKSEK KİRA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Bu sayede Türkiye artık üretimiyle, istihdamıyla bölgesel olmanın ötesine geçip küresel bir güç haline geldi. Gıda ve konut fiyatlarındaki dengelki olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz. Bunların çönüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir. Daha çok ev yapacağız ki kiralar düşsün. Bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi bunların da üstesinden biz geliriz.

21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkarırız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kazandıkları belediyelerde kimsenin işinden edilmeyeceğine dair Bay Bay Kemal namus sözü vermişti... Çiftçiye bedava traktör vadetmişlerdi. Aldınız mı? Şimdi bunlara hesap sormayacak mısınız? Bu sadece Ankara'da böyle değil, İstanbul'da ve İzmir'de de böyle...

21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz.

'BAY KEMAL TERÖRİSTLERLE OMUZ OMUZA'

Tüm teröristlerle Bay Bay Kemal el ele. Omuz omuza... Gücünü onlardan alıyor. Bu ülkeyi biz böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeyi teröristlerle el ele dolaşanlara kaptırmayacağız.'
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