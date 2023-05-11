  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Varank: Gençlerin sesinin Meclis’te duyulmasını önemsiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10X Kapadokya rengi ile seçim bölgesi Bursa’dan, Yalova’ya gitti. Burada gençlerle buluşan Bakan Varank, "Gençlerin sesinin Meclis’te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz" dedi.

Ekleme: 11.05.2023 - 12:44 Güncelleme: 11.05.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank: Gençlerin sesinin Meclis’te duyulmasını önemsiyoruz
Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Mustafa Varank, Togg ile Yalova'daydı. 17 Ağustos Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve gençlerle sohbet eden Bakan Varank, gençlerin imkan tanındığında birçok işi başarabilecek kapasitede olduklarını belirterek, 'Biz gençlerimizin yaptığını görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da inşa edeceklerinden eminiz. Gençlerin sesinin siyasette daha fazla duyulmasını istiyoruz. En genç milletvekili adayları bizim listelerimizde. Bunu yapan başka bir siyasi hareket yok. Biz gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz. Bunun için bu çalışmaları yapıyoruz ama muhalefet ne diyor? Çoluk çocukla meclisi mi dolduracaksınız? Biz geçlerimizin neler yapabileceklerinin farkındayız ve her zaman onların yanındayız' dedi.

'SİYASETİ GENÇLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN HAREKETLERLE BERABER YOL YÜRÜYÜN'

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile yüksek teknolojiyi, Teknofest kuşağını çok sık gündeme getirdiklerini belirterek 'Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak bizim teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona, uzaya, havacılığa yatırım yapmamız lazım. Bizim kalkınma modeli bu. Gençlere iş bulurken onlar inovasyonla ilgilensin, yüksek katma değerli işlerde çalışsın, bunun için uğraşıyoruz' dedi. Dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını yapan Baykar şirketinin yaş ortalamasının 28 olduğunu belirten Varank, bu yaşlardaki gençlerin dünyada ses getirecek işlere imza attıklarını söyledi. Varank, gençlere kendilerine önem veren, kendilerinin önünü açan siyasilerle berber hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak 'Siyaseti gençleştirmeye çalışan hareketlerle beraber yol yürüyün. Gençlerimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacaklar' ifadelerini kullandı.

SAHİLDE TOGG İLE TUR ATTILAR

Programın ardından Bakan Varank, gençlere 'Togg kullanmak isteyen var mı?' dedi. Daha sonra ehliyetini kısa süre önce alan bir genç ve arkadaşlarıyla T10X'e binen Varank, kent sahilinde tur attı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .