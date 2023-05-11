Bakan Varank: Gençlerin sesinin Meclis’te duyulmasını önemsiyoruz

Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Mustafa Varank, Togg ile Yalova'daydı. 17 Ağustos Parkı'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan ve gençlerle sohbet eden Bakan Varank, gençlerin imkan tanındığında birçok işi başarabilecek kapasitede olduklarını belirterek, 'Biz gençlerimizin yaptığını görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da inşa edeceklerinden eminiz. Gençlerin sesinin siyasette daha fazla duyulmasını istiyoruz. En genç milletvekili adayları bizim listelerimizde. Bunu yapan başka bir siyasi hareket yok. Biz gençlerin sesinin Meclis'te duyulmasını, bu ülkenin kaderine etki etmesini önemsiyoruz. Bunun için bu çalışmaları yapıyoruz ama muhalefet ne diyor? Çoluk çocukla meclisi mi dolduracaksınız? Biz geçlerimizin neler yapabileceklerinin farkındayız ve her zaman onların yanındayız' dedi.Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile yüksek teknolojiyi, Teknofest kuşağını çok sık gündeme getirdiklerini belirterek 'Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyorsak bizim teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona, uzaya, havacılığa yatırım yapmamız lazım. Bizim kalkınma modeli bu. Gençlere iş bulurken onlar inovasyonla ilgilensin, yüksek katma değerli işlerde çalışsın, bunun için uğraşıyoruz' dedi. Dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını yapan Baykar şirketinin yaş ortalamasının 28 olduğunu belirten Varank, bu yaşlardaki gençlerin dünyada ses getirecek işlere imza attıklarını söyledi. Varank, gençlere kendilerine önem veren, kendilerinin önünü açan siyasilerle berber hareket etmeleri tavsiyesinde bulunarak 'Siyaseti gençleştirmeye çalışan hareketlerle beraber yol yürüyün. Gençlerimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacaklar' ifadelerini kullandı.Programın ardından Bakan Varank, gençlere 'Togg kullanmak isteyen var mı?' dedi. Daha sonra ehliyetini kısa süre önce alan bir genç ve arkadaşlarıyla T10X'e binen Varank, kent sahilinde tur attı.