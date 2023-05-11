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Beyaz Gazete
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Bahçeli'den 7'li koalisyona sert tepki: Yanlarına Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyona tepki gösteren Bahçeli, "CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti Türkiye muhalefetinde söz kesmiştir. Yanlarına da Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar. Tehlike zillet ittifakındadır." dedi.

Bahçeli'den 7'li koalisyona sert tepki: Yanlarına Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar
Ekleme: 11.05.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.05.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den 7'li koalisyona sert tepki: Yanlarına Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ordu mitinginde açıklamalarda bulundu.

'TEHLİKE ZİLLET İTTİFAKINDADIR'

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Ordu'da CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne birlikte sahip çıkalım. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti Türkiye muhalefetinde söz kesmiştir. Yanlarına da Kandil ve Pensilvanya'yı alarak zehir saçmaktadırlar. Tehlike zillet ittifakındadır.

'KANLI VE KALLEŞ DÖNGÜYE SON VERECEĞİZ'

Gabar Dağı'nda bulunan petrol rezervi zilletin uykularını kaçırmaktadır. Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz zilleti rahatsız etmektedir. Korkunun ecele faydası yoktur. Bundan böyle teröristlerin saklanacak, sığınacak bir yeri yoktur. Terör neredeyse meşru hedefimiz orasıdır. Hain nerede fitne saçıyorsa orası temizlenecektir. Kanlı ve kalleş döngüye son vereceğiz.'
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