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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman FAZ gazetesi: Daha önce hiç bu kadar çok Türk oy kullanmadı

Artan oranda seçmenin, Almanya'da sandığa giderek oyunu kullandığı belirtildi. Yüksek katılımdan Kılıçdaroğlu'nun fayda sağlanmasının beklenmediği, desteğin Erdoğan'a yönelik olduğu vurgulandı.

Alman FAZ gazetesi: Daha önce hiç bu kadar çok Türk oy kullanmadı
Ekleme: 11.05.2023 - 12:53 Güncelleme: 11.05.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Alman FAZ gazetesi: Daha önce hiç bu kadar çok Türk oy kullanmadı
Almanya'da, 14 Mayıs seçimleri için 27 Nisan'da başlayan cumhurbaşkanı ve milletvekili oy verme işlemi sona erdi.

Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları, sandığa yoğun ilgi gösterdi. Ülkede sandık sayısı artırıldı.

Almanya'da yoğun ilgi

Alman basınından Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesi, 'Almanya'da rekor katılım' diye yazdı.

Çoğunluk Erdoğan'ı destekledi

Haberde, 'Daha önce hiç bu yılki kadar çok Türk, Almanya'da oy kullanmamıştı. Çoğunluk Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi.' denildi.

Yurt dışında yaşayan ve sandığa giden Türk seçmenlerin oranının yüzde 53 düzeyine ulaştığı kaydedildi.

'Rekor katılımla sandığa gittiler'

14 Mayıs seçim gününe kadar sınır kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında oy kullanılabileceği ifade edildi ve şunlar aktarıldı:

Almanya'da yaşayan Türkler, rekor bir katılımla sandığa gitti. Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne göre, Almanya'da kayıtlı 1,5 milyon seçmenin 732 bini salı akşamına kadar oy kullandı. Katılım yüzde 48,8 oldu.

Bu, yüzde 45,7 olan 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine göre üç puan daha fazla.

'Erdoğan'a oy verme eğilimindeler'

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki yüksek katılımından yarar sağlanmasının beklenmediği, söz konusu ülkedeki Türk kökenli insanların mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme eğiliminde olduğu vurgulandı.

Erdoğan'ın, 2018 seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 65'ini aldığı hatırlatıldı.

Alman FAZ gazetesi: Daha önce hiç bu kadar çok Türk oy kullanmadı
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