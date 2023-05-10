Yunanistan’ın ölüme ittiği 46 göçmen Muğla’da kurtarıldı

Yunanistan, göçmen zulmüne kaldığı yerden devam ediyor…Bugüne kadar binlerce göçmeni geri iten, hatta ölümlerine neden olan Yunan güçleri, yine bir faciaya neden oluyordu.Muğla sahil güvenlik ekipleri, Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.Görevlendirilen bot tarafından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.