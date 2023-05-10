  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli Otomobil TOGG Nevşehir’de

Türkiye’nin uluslararası düzeyde ürettiği en prestijli ürünlerinden birisi olan yerli otomobil TOGG ilk akıllı cihaz modeli T10X, Nevşehirli vatandaşlarla buluştu.

Ekleme: 10.05.2023 - 12:28 Güncelleme: 10.05.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Yerli Otomobil TOGG Nevşehir’de
Nevşehir'de Nejdet Ersan Parkında sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran yaptığı açıklamada: 'Türkiye'mizin yerli ve milli aracı TOGG Nevşehirli vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor ve yetkililerden araç hakkında bilgi alıyor' dedi.

Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknolojik yapıya sahip TOGG'un yerli ve milli gurur olduğunu ifade eden Kemikkıran:'Türkiye Otomobil Girişim Grubu TOGG Türkiye'nin uluslararası düzeyde ürettiği en prestijli ürünlerinden birisi' şeklinde konuştu.

TOGG, TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ ATILIMI

Kemikkıran: '60 yıllık hayal gerçekleşirken, yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız dedikleri TOGG, Türkiye'nin yerli ve milli atılımlarından birisidir. Bütün Nevşehirli kardeşlerimizi TOGG'u yerinde görmek ve incelemek üzere Nejdet Ersan Parkına davet ediyoruz' dedi.

Yerli otomobil TOGG'u merak eden ve yerinde görmek isteyen Meslek Lisesi Öğrencisi İlhan Can Köse: 'Yerli otomobil TOGG'u merak ettim ve yakından birebir gördüğüm için çok mutluyum. Ülkem adına, yapamazsın diyenlere inat gururluyum' dedi.

TOGG'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerli Otomobil TOGG Nevşehir’de

Yerli Otomobil TOGG Nevşehir’de



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .