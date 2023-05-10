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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

Londra merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, kara propagandanın dozunu artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti sürekli dile getiren dergi, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girişti. Derginin "Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından desteklendiği belirtilirken, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlüğün Kılıçdaroğlu ile sağlanabileceği yazıldı.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
Ekleme: 10.05.2023 - 22:48 Güncelleme: 10.05.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler
Sözde tarafsız Batı medyası, Türkiye'de yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Tüm mesasini seçimlere yön verme çabasına ayıran tetikçi Batı medyası, Başkan Erdoğan'ı hedef alan kapaklar hazırlarken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise övgü ile bahsetmekten geri durmuyor.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

KILIÇDAROĞLU'NU PARLATMA ÇABASI

Son günlerde Türkiye'deki seçimlere yönelik operasyonel haber ve kapaklarını artıran İngiliz The Economist, HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabasına girdi. Derginin 'Eski bir bürokrat Erdoğan'a kök söktürüyor' başlıklı makalesinde, Türkiye'de değişime ihtiyaç duyulduğu kaleme alındı.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na anket gazı veren The Economist, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu ancak seçimlerin yine de ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun faiz oranlarını artıracağını, ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekeceğine söyleyen dergi, 7'li koalisyon adayından övgü ile bahsetti.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

OSMAN KAVALA VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği onayı hatırlatan dergi, Kılıçdaroğlu'nun kayyum uygulamasını kaldıracağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını belirten sözlerini makalesine taşıdı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da masum göstermeye çalışan The Economist, özgür kalmalarının tek umudu olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüklerini kaydetti.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

ERDOĞAN KARŞITI PAYLAŞIMLARA HIZ VERDİLER

4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Daha önce de pek çok kere algı operasyonuna yönelik haberler yayımlayan The Economist artık iyice ipin ucunu kaçırdı. Türkiye'deki seçimlerle sürekli paylaşım yapan dergi, sosyal medya ağı Twitter üzerinden tam 15 paylaşım yaptı.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

SKANDAL KAPAĞI EN BAŞA TUTURDULAR!

Tüm mesaisini Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına ayıran The Economist, 4 Mayıs'ta hazırladığı skandal kapağını Twitter hesabında en başa tutturdu, kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı. Erdoğan düşmanlığında zirve yapan The Economist, internet sitesinde de 4 Mayıs tarihinde yapılan haber, halen en üst sırada gösterilmeye devam ediyor.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAKLARINA TAŞIDILAR

Öte yandan, Alman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu aldı. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, 'yenilmez' anlamına gelen 'unbesiegbar' kelimesini kullandı ancak 'un' ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta 'yenilmez'i 'yenilmez değil' imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, 'Ayrılış mı yoksa kaos mu?', 'Erdoğan kaybederse ne olur?' gibi ifadelere yer verdi.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

'HİLAL'İ PARÇALANMIŞ OLARAK GÖSTERDİLER

Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen Hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

BATI MEDYASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞTİ

Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor. Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken 'Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor.' denildi.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTİN İLE İLİŞKİSİ HEDEF ALINDI

Fransız Lexpress ise 'Erdoğan ve kaos riski' başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. 'Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu' konularını işlendiği kapakta 'Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi' başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.

The Economist'ten Kılıçdaroğlu'nu parlatma çabası! Gözünü 14 Mayıs seçimlerine diktiler

KILIÇDAROĞLU'NUN BATI'YA GÖZ KIRPAN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTILAR

Londra merkezli The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye verdiği röpartajdan bir alıntı yaptı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kremlin'le değil Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' açıklamasına yer verildi.
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