Teröristlere ve FETÖ’cülere kucak açan Almanya’da skandal belgesel! Devlet kanalında PKK güzellemesi!

14 Mayıs seçimlerine artık yalnızca sayılı günler kaldı. Kritik seçimler öncesi tetikçi Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefreti kapaklarına taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin önde gelen medya kuruluşları, seçimlere yön vermek isterken Kılıçdaroğlu'na desteklerini açık açık dile getiriyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'deki seçimlere yön verme çabasına girişen sözde tarafsız Batı medyasının tetikçi dergisi Der Spiegel, geçtiğimiz günlerde skandal haberlere imza atmıştı.DEVLET KANALINDA SKANDAL BELGESEL14 Mayıs'a 'yön verme' çabasında boyut atlayan Alman medyasının önde gelen kaynakları, Almanya'da yayın yapan, Der Spiegel dergisi, açık açık 'Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında' bulunmuştu. 'Tarafsız' kisvesi altında seçimleri baltalamak için operasyonlarına devam eden Alman medyasında bir skandala daha imza atıldı.Daha önce de Der Spiegel dergi son sayısının kapağında Başkan Erdoğan'a duyduklarını nefreti aktarırken FETÖ'cü Can Dündar'ın kaleme aldığı makaleye de yer veren Almanya bu kez devlet kanalından Türkiye karşıtı propaganda yaptı.TERÖR ELEBAŞININ PROPAGANDASINI YAPTILARKucak açtıkları FETÖ firarisi Can Dündar'ın 'Erdoğan'ın terör listesi' isimli propaganda belgeselini yayınlayan ZDF, FETÖ ve PKK teröristlerinden 'muhalifler' olarak bahsetmeyi tercih etti.PKK'lı teröristlerin aklandığı belgeselde Dündar, FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in de evine 'konuk' oldu. Açık açık PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın propagandasının yapıldığı skandal belgesel, Türkiye düşmanlığının vardığı boyutu gözler önüne serdi.Türkiye karşıtı belgesel için İsveç'in kucak açtığı bir diğer firari FETÖ tetikçisi Ahmet Dönmez ile İsveç'te buluştu.Dündar, İsveçli PKK destekçisi eski vekil Amineh Kakabaveh ile de bir araya geldi.FETÖ firarisi belgeselde, Arjantin'de hapis yatan FETÖ'cü Hablemitoğlu sanığı Serkan Kurtuluş ile buluştu.Belgeselde Paris'teki PKK terör örgütü destekçilerini de ziyaret eden Dündar, burada firari PKK destekçisi Osman Baydemir'i kucakladı.Dündar skandal belgeselinde PKK destekçisi isim Fehim Taştekin'le de kucaklaştı.'ÜLKEYİ NASIL YÖNETİRİZ?' TOPLANTISITerör örgütü destekçileriyle 'Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkeyi nasıl yönetiriz?' toplantısı yapan Dündar'ın mutlu anları da belgeselde geniş yer kapladı.Seçim sürecini anti-demokratik ilan etmeye çalışarak dört bir koldan saldıran Batı medyasının terör desteği, küresel çetenin propaganda çalışmalarını bir kez daha açığa çıkardı.