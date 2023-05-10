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Şanlıurfa'da CHP ve İyi Parti'den AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri, 14 Mayıs seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesi'de kadınlarla bir araya gelen Cevheri, ardından seçim bürosunda CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş yapanlara rozet taktı.

Ekleme: 10.05.2023 - 22:27 Güncelleme: 10.05.2023 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da CHP ve İyi Parti'den AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı
Şanlıurfa'nın farklı noktalarında temaslarını sürdüren Cevheri, Hacıbayram Mahallesinde kadınlarla bir araya geldi. 'Ezan sesiyle bu yavrularımızı büyüttüğünüz için hepinizin ellerinden öpüyorum' diyen Cevheri, 'Bu bayrakları sallayan evlatlarımız geleceğimizdir. Şanlıurfa'mız için Eyyübiyemiz için Hacıbayram mahallemiz için çalışacaklar. Ne mutlu ki onların sizin gibi anneleri var' dedi.

Şanlıurfa'da CHP ve İyi Parti'den AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı

Ardından seçim bürosuna geçen Cevheri, burada 27. Dönem Milletvekili adayı CHP'den istifa eden Uğur Nizan, CHP il teşkilatından istifa eden Mehmet Can ve Mehmet Doğan, İYİ Parti il başkan yardımcısı ve adayı Ali Benzer ve il başkanı yardımcısı Kürtşat Aslan'ın AK Parti'ye geçiş yapanlara Bakan Bozdağ ile birlikte rozet taktı.

Şanlıurfa'da CHP ve İyi Parti'den AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı

Geçişlerin ardından Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri 'Bize katılan değerli hemşerilerimiz var. Onlar bize inandılar. Geçici olarak başka bir kapıyı çalmışlardı. Ama doğru yol olan AK Parti'den ve gerçek lider Recep Tayyip Erdoğan'dan olduğunu görerek, bugün yanımızdalar.'

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