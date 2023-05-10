Osman Gökçek, Keçiören'de vatandaşla buluştu

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.Seçime az bir süre kala Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü ve AK Parti 2.bölge 5.sıra Milletvekili Adayı olan Osman Gökçek yine sahadaydı.Gökçek, Keçiören'de vatandaşlarla buluştu. 7'den 70'e büyük bir destek ve tevazuyla karşılaşan Gökçek'in vatandaşla olan samimiyeti tüm halka umut verdi.