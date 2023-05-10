Nijerya'da 2021 yılında kaçırılan kız öğrenciler fidye karşılığında serbest bırakıldı

Nijerya'da 2021 yılında kaçırılan kız öğrencilerden 3'ü daha fidye karşılığında serbest kaldı.Nijerya'da Haziran 2021'de Kebbi eyaletinde kaçırılan kız öğrencilerden 3'ü daha fidye karşılığında serbest kaldı.Kaçırılan öğrencilerin aile sözcüsü Salim Kaoje, yaptığı açıklamada, eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Koleji'nden 17 Haziran 2021'de silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerden 3'ünün daha fidye karşılığında serbest bırakıldığını belirtti.Kaoje, öğrencilerin serbest kalmasının karşılığında ne kadar fidye ödendiğini açıklamazken, öğrenciler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.Silahlı kişilerin Federal Kız Koleji'ne düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.