MSB duyurdu: FETÖ'cü ve PKK'lı 8 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.