Moskova'daki bakanlar düzeyinde 4'lü Suriye toplantısı sona erdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması gibi konuları gündeme getirdiğini açıkladı.
Suriye ile 11 yıl sonra ilk temastan sonra bakanlar düzeyinde ilk görüşme de gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, İran ve Rus mevkidaşlarının da katıldığı Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Moskova'daki Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Terörle mücadele ve geri dönüşler
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
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