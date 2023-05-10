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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: İstikrarın devamını sağlayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Temmuz’da yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahılın Ukrayna'dan ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini belirterek "Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: İstikrarın devamını sağlayacağız
Ekleme: 10.05.2023 - 16:56 Güncelleme: 10.05.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: İstikrarın devamını sağlayacağız
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte, büyük ve güçlü Türkiye önündeki en önemli engeli 'terör' olarak nitelendirdi.

Terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, 'Teröristlerin Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde.' diye konuştu.

Akar, teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini belirterek 'Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini, barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, 'Türkiye söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke. Bölgemizde, dünyada bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu.' ifadelerini kullandı.

Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Akar, terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımların korunmasının önemini dile getirdi. Bu kazanımlardan vazgeçilebileceğine yönelik söylemlere tepki gösteren Akar, 'Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. 'Teröristleri serbest bırakalım' diyorlar, özerklikten bahsediyorlar.' diye konuştu.

Bakan Akar, teröristlerle el ele yürüyenlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek 'Bunlar resmen bazı konularda takiye yapıyorlar. Bunlar çakma terörle mücadeleci. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu konularda herkesin sorumluluğu var. Bunlara dikkat etmeliyiz.' dedi.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

Akar, '22 Temmuz'da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul'daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.' açıklamalarında bulundu.

KADİR HAS SPOR SALONU'NDA DÜZENLENEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kadir Has Spor Salonunda düzenlediği 'Anneler Günü' etkinliğine de katılan Akar, buradaki konuşmasına 'Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Şehit annelerinin de Anneler Günü'nü kutlayan, onlara şükran ve saygılarını ifade eden Akar, 'Şehitlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık hesabını sorduk, soruyoruz. Annelerin gözyaşlarının hesabını sorduk, soruyoruz.' dedi.

Annelerin haklarının ödenemeyeceğini, ilk eğitimin ana kucağında başladığını belirten Akar, annelerin çocuklarına vatan, millet, bayrak, sevgisi aşılamalarının önemini dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye önündeki en büyük engelin teröristler olduğunu ifade eden Akar, milleti, başına 40 yıldan beri musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinen Akar, 'Teröristlerin elebaşları seçimden medet umuyor. Çünkü teröristlerle iltisaklı olan partiler ve onlarla iltisaklı olan ittifak, teröristlere söz veriyor, 'Bebek katilini, teröristleri çıkaracağız' diyorlar. Bütün kazanımları kaybedeceğiz. Tekrar başa dönülecek. Buna milletimizin feraseti müsaade etmez. Terörle mücadele konusunda çektiklerimiz ortada. Tekrar başa dönmek istemiyoruz. Bu seçimlerde kimse teröristlere can suyu vermesin, teröristlerin başlarına solunum cihazı kimse takmasın. Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin diyoruz.' diye konuştu.
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