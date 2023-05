MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon’da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitingde konuştu. Bahçeli, 'Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Trabzonlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Artık vakit yaklaştı, sandık görüldü. 4 gün yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Toplantımızda emeği geçen her dava arkadaşımı yürekten kutluyorum.Trabzon demek kardeşlik demektir, dik duruşun eğilmeyen başın medarı iftarı demektir. Trabzon'a bakınca çırpınan Karadeniz'in çağrısı duyulur. Trabzon'a bakınca Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte şehit edilen Eren Bülbül'ün nur yüzlü çehresi görülür.Ülkemizin tüm yörelerini, tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Devlet ve milleti ile hep birlikte Türkiye'yiz. Geleceğin Türkiye hedefini yakalamak için mücadele ediyoruz. Canımızı dişimize takarak çalışıyoruz.Mezhep ayrımcılığı yapanlara her zaman karşıyız.14 Mayıs 2023 tarihinde aziz milletim sıra sizde. Küresel medyaya umut bağlayan ABD'sinden AB'sine kadar mutlaka hesap sorulacaktır. Kavga kaos arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende. İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıkmak için 4 gün sonra sıra sizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde olacak.Madem onlar ülkemizi takip ediyor, madem Türkiye'nin yok oluşuna yatırım yapıyor Trabzon'un vereceği güçlü cevap mukadderdir.Dost kısveli hasım ülkeler 14 Mayıs için hazırlık yapıyormuş, siz de 14 Mayıs'a hazır mısınız? Sandıkta oy pusulasına ve mührü elinize aldığınızda bir oyunuzu MHP'ye bir oyu Erdoğan'a verecek misiniz? Sözünüz söz mü?Trabzon halı bıçkın iradesi ile gücümüze güç katıyor.14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na adım atmak hepinizin iradesinde. Anayasa'nın ikinci maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devletidir. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı olan seçimler 1950'den günümüze gizli zarf ve açık sayım ile yürütülmüştür. Milletin hakimiyetine rakip olan gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir. Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi gazeteler türkiye'nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir. Sistemli ve şiddetli algı operasyonu yapıyorlar. İngiliz The Economist Erdoğan gitmeli diyor. ABD'de yayınlanan dergi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor.Batı zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Gayrı ahlaki ve gayrı meşru tavırdır. Kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. İktidarın ruhsatı Ne ABD'den ne İngiltere'den ne almanya'dan alınacaktır. Emperyalizmin beşinci kol faaliyetine soyunan kimliksizlerdir. Aziz milletimin nezdinde yok hükmündedirler. Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. İç ve dış şer cephesi depottur. Türkiye'ye ayar verilemez, Türkiye kafa kola alınacak ülke değildir.14 Mayıs seçimlerini sabote etmek için ajanlar devrede, alçaklar mesaide. 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan, Trabzon'un kültüründen nasibini almamış şahsın neden olduğu provokasyondur. Meydan meydan dolanıp fitne saçması, görevini ihmal ederek ağır kusurlu bulunması yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti diye gidip korsan mitinge kalkan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve polisimize iftira atmasın. Tehlikeli provokasyon provası yapılmış ve ters tepmiştir. dadaşların şuurlu tavrı ile bozulmuştur. İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşın buluşması korkuya kapılmalarına neden olmuştur. Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını vereceklerdir.Adaleti teröristler için isteyen ahlaksızlar, şehit edilen asker eşi Nurcan kardeşimizin hesabını nasıl soracaklar. Terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün adayıdır.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizinle taçlanacaktır. Sayın Erdoğan'a durmak yok yola devam diyecek misiniz? İç ve dış mihrakların, zalimlerin defterini dürecek misiniz?