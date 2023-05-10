İki şehir iki farklı İmamoğlu: Van'da zafer işaretiyle çıktıları kürsüde Trabzon'da el sallamakla yetindiler

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala partiler ve siyasiler propaganda çalışmalarına hız verdi.Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da bir miting düzenledi. İmamoğlu sahneye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıktı.Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin flamaları altında Van'da düzenlenen mitingde örgütle özdeşleşen 'zafer' işaretiyle kürsüye çıkan Dilek İmamoğlu'nun, Trabzon'da ise sadece el sallamakla yetinmesi dikkat çekti.Terör örgütü PKK elebaşlarının gün aşırı destek mesajları paylaştığı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz hafta miting için gittiği Van'da, HDP'liler CHP'lilerle birlikte yan yana parti flamalarını sallamıştı.Aynı mitingde söz alan İmamoğlu da HDP bayraklarıyla karşılanmıştı.İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, HDP'lileri 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Alana gelenler tarafından Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik sloganlar atılmıştı.Ekrem İmamoğlu da atılan sloganlara karşı, 'Adaletin Ekrem'i de olmaz Selahattin'i de olmaz' diyerek 3 ayrı terör suçundan cezası kesinleşen Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.