İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Sahada son durum ne' sorusuna cevap: Müthiş bir dip dalga yakaladık

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Soylu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYılda ortalama 260 bin operasyon yapıyoruz. Birçok yöntem kullanıyoruz. İçeride elemanlarımız var. Gizli soruşturmacılarla operasyon yapıyoruz. MASAK ile yaptığımız operasyonda özellikle bin küsür kişiyi aşan uyuşturucu operasyonunu Ankara'da gerçekleştirdik. Birçok yöntemi sahada kullanıyoruz.Yüzde 9,5 uyuşturucu kullanımında azalma var. Bu saha baskısının sonuç verdiğini gösteriyor. Operasyonlarımızda uyuşturucunun rotası değişti. Üç yıl üst üste yirmi ikişer ton uyuşturucu yakaladık. Tarihimizin en önemli narkotik mücadelesini sürdürüyoruz.Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık.Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu.BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİBen bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde oldum. Müthiş bir dip dalgası yakaladığımızı söyleyebilirim. Bunu sahada çok net gördük. Vatandaşımızın bu konuda büyük bir sahiplenmesi var. Bu sahiplenme inşallah pazar günü sandığa yansıyacak.Pazar günü milletimiz ben Karabağ'daki attığın adımlara katılıyorum dedi, Ayasofya'yı açmana katılıyorum dedi, enerjide attığın adımlara katılıyorum dedi. ABD ve Avrupa ne istiyor? Türkiye her yere burnunu sokmasın istiyor. Eğer Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiği geri çekeceğiz diyorlar. Eğer siz onu yaparsanız teröristler sızacak. Her şeyi değiştirecekler. Zaten kendi ortakları PKK biz her şeyi değiştireceğiz diyor.ABD'nin planı aynı giderek artıyor. Batı basınının devreye girmesinin sebebi ABD'nin planını uygulamak. Kendi ortaya koydukları mutabakat metninini bir büyükelçiye düzelttirmeye çalıştılar.Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık bir kumpastı ve bunun gibi bir kumpas beklediğini söyledi. Ondan önce ne yaptı? Ses kayıtlarını dinletti. Kılıçdaroğlu'nun sözünü akil bir söz olarak değerlendirmek doğru olmaz. Güvenilemeyecek bir tarzı ortaya koyuyor. Tamamı yalan üzerine kurulan bir sistemi yönetmeye çalışıyorlar.BATI BASINININ SEÇİM MANİPÜLASYONUTürkiye'de 1960'dan sonra sistemin içine Batı girdi. Tayyip Erdoğan Batı'nın bu sızmalarının tamamını tasfiye etti. Batı artık kendi gövdesini ortaya koymaya başladı. 2023 seçimini kazandığımız andan itibaren yüz yıllık bir istikrar başlıyor. Bunu görüyorlar. ABD Büyükelçisinin kontrol etmek istemediği seçim yoktur.Daha önce bu manşetler Menderes için de atıldı, Atatürk için de atıldı. Atı alanın Üsküdar'ı geçeceğini gördüler. Türkiye'nin bugün jeopolitik tercihleri bizim çıkarlarımızla uyuşmuyor diyorlar. 300 milyar doları kimden bulacaksın? Londra tefecilerinden bulacaksın. Türkiye Amerika mandasını kabul etmedi. 104 yıldır bunun intikamı alınmaya çalışılıyor. Herkes her şeyin farkında.Ben CHP'ye verecektim ama PKK ile ilişkisi olduğunu gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim diyen çok kişi gördüm.TERÖRİSTLERLE AMANSIZ MÜCADELETürkiye terörde kurulan oyunun şifrelerini çözmüştür. Daha önce doğu ile batı arasındaki mesafe çok açıktı. Tayyip Erdoğan bu mesafeyi kapattı. Artık batıda ne varsa doğuda da var. Tayyip Erdoğan bunu her açıdan kapattı.Türkiye'de sadece 85 terörist kaldı. Bugün Karadeniz'de terörist yok. Cudi Dağı'nda terörist yok. Amanos'ta terörist yok.KILIÇDAROĞLU'NUN KANDİL AÇIKLAMASIKandil'i seçime sokuyorlar. Şu anda Kandil seçimin içinde. Seçimden Kandil'in istediği sonuç çıkarsa terörle mücadele biter. Kandil'in açıklamaları HDP'yi konsolide etmeye yarar. Her yerdeki samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. CHP bu PKK ile iş birliği yapan adamlarını tasfiye edecek. Seçimi kaybedecekler ve tasfiye edecekler.FETÖ FİRARİLERİNİN SEÇİM MESAJLARINiye 14 Mayıs'ta gelmiyorlar? Niye 15 Mayıs'ta geliyorlar? Balkanlardan Makedonya'daki Türk partisinin başkanı gelmiş. Şu anda 'Tayyip Erdoğan kazanırsa biz kazanırız, kaybederse biz kazanırız' diyor. Boşnak partisinin genel başkanı gelmiş, Karadağ bakanı gelmiş, çalışıyorlar. Geliyor insanlar. Onlar da gelsin. Madem seçimin kazanılmasından eminler seçimden önce gelsinler. Öyle Twitter ile Facebook ile olmuyor. 15 Temmuz'u yapanları devletin başına getirmeye çalışıyorlar.ERZURUM'DAKİ MİTİNG GERİLİMİSeçim olayları geçen dönemin altında. Toplam 205 olay olmuş bu dönemde. Geçen seçim dönemine göre azalma var. Biz bütün tedbirleri alıyoruz. Bunları yaptığı sivil itaatsizlik yaparak seçim kurallarını alt üst etmek istiyorlar. Bu dolandırıcılıktır resmen. Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar.İstanbul 1 saniye vakit kaybedilecek bir yer değil. Bırakıp gitti. Türkiye'nin en başarısız belediye başkanı. Ne yaptı İstanbul'a? Erzurum'da provokasyonu yapan Ekrem İmamoğlu'dur. Erzurum'daki provokasyonla ilgili 2 PKK'lının konuşması dinlemeye takıldı.