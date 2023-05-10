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HDP'li Hasan Cemal ve Cengiz Çiçek'ten 'özerklik' itirafı: Sorun çözülmezse parçalanma meydana gelir

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. HDP'nin vekil adayları İstanbul'da basına yaptığı açıklamada, 'parçalanma' ve 'cumhuriyeti yeniden kurma' vaatlerinde bulundu. "Kılıçdaroğlu'nda bir kararlılık var" diyen HDP'li Hasan Cemal, "Biz de bu memlekette bu politikaları devam ettirirsek parçalanma kendiliğinden meydana gelir." ifadelerini kullandı. HDP'li Cengiz Çiçek ise, Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu öne sürerek, "Ya çözülür ya da yeni bir demokratik cumhuriyet kurulacak. Ortası yoktur." diye konuştu.

HDP'li Hasan Cemal ve Cengiz Çiçek'ten 'özerklik' itirafı: Sorun çözülmezse parçalanma meydana gelir
Ekleme: 10.05.2023 - 20:42 Güncelleme: 10.05.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Hasan Cemal ve Cengiz Çiçek'ten 'özerklik' itirafı: Sorun çözülmezse parçalanma meydana gelir
Yedili Masa'nın ortaklarından HDP'nin vekil adayları İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada Millet İttifakı ile yapılan ortaklığın önemine vurgu HDP vekil adayları, yapılan pazarlıklara ilişkin de çarpıcı ipuçları verdi.

HDP'lilerden itiraflar: 'Kılıçdaroğlu'nda bir kararlılık var'

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Batı'ya sırtını dönmek ve yüzünü İslam'a çevirmekle eleştiren HDP'nin İstanbul vekil adayı Hasan Cemal, 'Kılıçdaroğlu'nda bir kararlılık var. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu çözeriz dedi. Kurarsın bir komisyon, yol haritası hazırlar sonra çalışmaya başlarsın. Neden bu kadar inançsız bir haldeyiz? Neden olmasın? Bunu düşündüren şey nedir? HDP olarak kendimize inanıyoruz.' dedi.

HDP'li Hasan Cemal ve Cengiz Çiçek'ten 'özerklik' itirafı: Sorun çözülmezse parçalanma meydana gelir

Hasan Cemal: 'Parçalanma kendiliğinden meydana gelir'

Sözlerinin devamında, 'Kürt sorununun çözümü konusunda iyimser olduğunu' belirten Cemal, 'Bu da olmuyorsa ne olacak? Yine aynı şeyleri yaşayacağız. Bizi nereye götürecek? Irak Kürdistan'ına bakın. Biz de bu memlekette bu politikaları devam ettirirsek parçalanma kendiliğinden meydana gelir.' diye konuştu.

HDP'li Hasan Cemal ve Cengiz Çiçek'ten 'özerklik' itirafı: Sorun çözülmezse parçalanma meydana gelir

'Kürt sorununu ya çözersiniz ya da yeni bir cumhuriyet kurulur'

HDP İstanbul vekil adayı Cengiz Çiçek ise aynı toplantıda, ''Kürt sorunu ya çözer ya kurar'' diye konuştu. Sözlerinin devamında cumhuriyeti yıkacaklarını ima eden Çiçek, ''Ya çözülür ya da yeni bir demokratik cumhuriyet kurulacak. Ortası yoktur.' ifadelerini kullandı.

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