Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'a açılan gümrük kapısında düzenlenen törenle giriş çıkışlar başladı. Yöre sakinleri, diğer taraftaki akrabalarına kavuşmak için gümrük kapısının açılmasını bekledi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak'a açılan gümrük kapısında düzenlenen törenle giriş çıkışlar başladı.Yöre sakinleri, diğer taraftaki akrabalarına kavuşmak için gümrük kapısının açılmasını bekledi.30 yıldır dört gözle beklenen kapının açılması mutluluğa neden olurken, tel örgülerin arkasında kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar sevdikleriyle hasret giderdi.