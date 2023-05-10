  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elon Musk'tan WhatsApp açıklaması: Güvenmeyin

Birçok Android kullanıcısı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi. Elon Musk ise Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Ekleme: 10.05.2023 - 10:07 Güncelleme: 10.05.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan WhatsApp açıklaması: Güvenmeyin
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi ve ekran görüntüleri paylaştı.

Birçok şikayetin gelmesine neden olan bu durum, Android'de gördüğümüz “Gizlilik Kontrol Paneli” yoluyla fark edildi. Android 12'den beri cihazlarda bulunan bu özellik, ekranın sağ üst köşesine yeşil bir bildirim ekliyor ve mikrofon kullanıldığında kullanıcıları bilgilendiriyor.

WhatsApp mikrofon kullanmaya devam ediyor.

Bazı kullanıcılar, arama bittikten sonra bile WhatsApp'ın mikrofon kullanmaya devam ettiğini rapor ederken, bazı kullanıcılar ise uygulama kapalıyken bile arka planda mikrofon izninin açıldığını söylüyor.

Elon Musk açıklama yaptı

Twitter üzerinden paylaşılan bir ekran görüntüsünü alıntılayan Elon Musk, 'WhatsApp'a güven olmaz.' dedi.

WhatsApp, bu durumun neden oluştuğu ve nasıl çözülebileceği konusunda herhangi bir açıklama paylaşmadı. Ancak sorunun, uygulamadan kaynaklı bir hata olabileceği söyleniyor.

Elon Musk'tan WhatsApp açıklaması: Güvenmeyin
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .