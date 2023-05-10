Elon Musk duyurdu! Twitter'a sesli ve görüntülü görüşme geliyor

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.Twitter CEO'su Elon Musk, platforma gelecek çağrı ve şifreli mesajlaşma dahil olmak üzere yeni özelliklerle ilgili ayrıntıları açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:Yakında, bu platformdaki herhangi biriyle kullanıcınızdan sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz.Musk, şifreli doğrudan mesajların bir sürümünün çarşamba gününden itibaren Twitter'da kullanılabileceğini söyledi, ancak aramaların şifrelenip şifrelenmeyeceği hakkında bir bilgi paylaşmadı.Öte yandan bazı kullanıcılari görüntülü görüşme özelliğinin Twitter'ın doğasına aykırı olduğunu savunuyor.Musk, Twitter 2.0 olarak adlandırdığı vizyonda, öncelikli olarak mesajların güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.