Dünyanın gözünde Türkiye seçimi: Tarihi bir dönüm noktası! Başkan Erdoğan'ın bir özelliğine dikkat çektiler

14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası ajanslar sürekli olarak Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimlerin dünya için de çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.BBC, bu sabah yayımladığı bir haberinde 'Türkiye seçimleri: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için seçenekler sunuyor' başlıklı bir haber yayımladı. Haberde bu seçimin Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.Politico ise Yunanistan ve Türkiye durumunu ele alarak, 'Türkiye'deki seçimlerin Yunanistan'da 'migrene' neden olduğundan bahsetti. Haberde, Türkiye'de yönetimi kim alırsa alsın Yunanistan ile Türkiye arasındaki problemlerin kişiden kaynaklanmadığına dikkat çekildi.Bloomberg de bu sabah Türkiye'deki seçimleri manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. Haberde seçimi tüm dünyanın izlediğinden bahsedildi. Haberin devamında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız bir bakış açısı benimsediğine dikkat çekildi.Reuters ise deprem bölgelerinden biri olan Hatay'daki depremzedelerin görüşlerine yer veren bir haber yayımladı. Reuters'a konuşan 54 yaşındaki bir vatandaşın, 'Erdoğan seçimi kazanırsa tüm sorunlar çözülecek. Ama Erdoğan kazanmazsa bu insanların vay haline' dediğini kaydetti.Yunan gazetesi Kathimerini'nin de gündemi bu sabah yine Türkiye'deki seçimlerdi. Haberde CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bahsedildi.Dün de benzer şekilde 14 Mayıs seçimleri gazetelerin manşetlerini süsledi. The Washington Post 'Türkiye'nin yaklaşan seçimleri dünya için neden bu kadar önemli?' diye sorulurken çeşitli analizlere yer verildi.Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından beri zafer kazandığı belirtildi. Ayrıca, uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu ifade edildi.Haberin devamında, 'Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı' ifadelerine yer verildi.'Erdoğan gerçekten kaybeder mi?' sorusuna da yanıt arandı. Yapılan analizde 'Erdoğan, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri. Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi. 69 yaşındaki Erdoğan seçim kampanyası yolunda kendini evinde hissediyor' denildi.Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca yaptığı vergi indirimi, ucuz ipotek kredileri, enerji sübvansiyonları ile yol ve köprü geçiş ücretlerini artırmama taahüdü dahil olmak üzere yapılan ekonomik yatıştırmaların halkın yüzünü güldürdüğüne vurgu yapıldı.Muhalafet ile iktidarın birbirine çeşitli suçlamalarda bulunduğundan bahsedilen haberde muhalefetin özellikle terör örgütü PKK'ya destek vermesinden dolayı hükümet tarafından suçlandığına dikkat çekildi.Haberde CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bahsedildi. Bugüne kadar Erdoğan'a karşı her daim kaybettiğine vurgu yapılırken, aslında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP tabanında popüler olduğuna vurgu yapıldı.Haberde ayrıca başka bir noktaya daha dikkat çekildi: İsveç ve NATO. 'Belki de hiçbir ülke 14 Mayıs seçimlerini İsveç kadar yakından takip etmiyor' denilen haberde Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği için İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermediği hatırlatıldı.Haberin devamında 'Türkiye'deki muhalefet huysuz olmasıyla bilinse de bu seçimler öncesinde farklılıklarını belki kaldırmışlardır. Ancak Kılıçdaroğlu kazanırsa da milliyetçiler, İslamcılar, lakikler ve liberalleri içeren bir ittifak içinde mücadele edecek' denildi.Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli göçmenlerle ilgili politikasının da The Washinton Post tarafından yanlış bulunduğuna dikkat çekildi.Bir diğer önemli husus ise analize göre Rusya-Ukrayna savaşı. Erdoğan'ın dengeleyici bir pozisyonda olduğuna dikkat çekilen haberde, Putin'in video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santali'nin açılışına katıldığından bile bahsedildi.Geçtiğimiz hafta boyunca da Türkiye'deki seçimlerle ilgili çeşitli analizler yapıldı. Dünyanın nefesini tuttuğu bu seçimin niçin bu kadar önemli olduğu ile ilgili ise Avrupa basınında bir analize yer verildi.Haberde Türkiye'nin 'eksen devlet' olduğuna dikkat çekildi. Bunun çok önemli bir devlet terimi olduğuna vurgu yapılırken bu terimin siyasi, askeri, ekonomik ya da düşünsel stratejik varlıklara sahip olan bir ulusu ifade ettiğinden bahsedildi.Eksen devletler kendilerini büyük güçlerin çıkar alanlarının kesiştiği konumlarda bulurlar. Bu nedenle de Türkiye oldukça önemli bir devlet konumuna geliyor.Dünyanın çok kutuplu bir döneme girdiğinden bahsedilen haberde ''Türkiye gibi önemli noktada bulunan devletlerin tercihleri giderek daha önemli hale geldi. Şu anki belirsiz dünya düzeninde Türkiye'nin ne tarafta olacağı daha önce hiç olmadığı kadar önemli' denildi.2. Dünya Savaşı'ndan beri Türkiye'nin Batı ittifakının önemli bir üyesi olduğundan bahsedilen haberde Türkiye'nin son zamanlarda Batı'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığından bahsedildi.Gizli bir toplantının yapıldığından bahsedilen haberde, Türkiye'nin Batı blokundan ayrılması durumunda olabilecek endişelerin masaya yatırıldığına yönelik bilgiler verildi.Türkiye'nin birkaç yıl önce Rusya'dan S-400 almasının Batı ve ABD ile olan ilişkileri olumsuz bir duruma soktuğundan bahsedilen haberde 'Paris'ten Washington'a, Moskova'dan Pekin'e dünyanın belli başlı başkentleri, Ankara'da iktidarı kimin alacağını merak ediyor' denildi.'Türkiye'nin stratejik konumu, küresel siyasette her zaman çok önemli olmuştur' denilen haberde 'Türkiye en kritik noktalarda bulunarak pek çok güç dengesi kontrol ediyor' ifadelerine yer verildi.Konumdan bahsedilen haberde 'Türkiye, Ortadoğu ülkesi değildir; aynı zamanda bir Balkan, Kafkas ve Doğu Akdeniz ülkesdir. Sahip olduğu Çanakkale ile İstanbul Boğazları, Karadeniz Havzası ülkelerini dünyaya bağlayan tek su yoludur' denildi.Ekonomiden de bahsedilen haberde 'Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, İslam dünyasının önemli bri üyesi ve Anadolu'nun Çin'in kalbine uzanan bir ülke' sözlerine yer verildi.Bu kadar önemli bir ülkenin liderinin Türk dünyasının da lideri olduğuna dikkat çekilirken, 'Bu nedenle de hiçbir ülke bu geniş coğrafyada Türkiye'ye hesaba katmadan hareket edemez' ifadelerinde bulunuldu.Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine de değinilen haberde Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye'nin yıllardır girmemiş olmasından bahsedilerek 'AB Türkiye'ye anlamlı bir kapı açmıyorsa, Türkiye'den de bir şey beklemesi doğru olamyacaktır' denildi.