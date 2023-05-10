  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doktorlardan kritik çağrı: Yapay zekayı durdurun

Yapay zekanın milyonlarca kişinin sağlığına zarar verebileceğini ve insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini söyleyen doktorlar ve halk sağlığı uzmanları, düzenlemeler yapılana kadar yapay genel zekanın gelişiminin durdurulması çağrısında bulundu.

Ekleme: 10.05.2023 - 10:39 Güncelleme: 10.05.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Doktorlardan kritik çağrı: Yapay zekayı durdurun
Silikon Vadisi'nde aralarında Elon Musk'un da bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen isimleri yapay zekanın gereken düzenlemeler yapılana kadar yapay zeka çalışmalarının durdurulması çağrısı yapmıştı.

Benzer bir çağrı bu kez tıp dünyasından geldi.

Yapay zeka, hastalıkların teşhisini iyileştirerek, hastaları tedavi etmenin daha iyi yollarını bularak ve bakımı daha fazla insana yayarak sağlık hizmetlerinde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Ancak BMJ Global Health dergisinde yazan İngiltere, ABD, Avustralya, Kosta Rika ve Malezya'dan sağlık uzmanlarına göre yapay zekanın gelişimi aynı zamanda olumsuz sağlık etkileri üretme potansiyeline de sahip .

Tıp ve sağlık hizmetleriyle ilişkili riskler arasında “Yapay zeka hatalarının hastalara zarar verme potansiyeli, veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili sorunlar ve yapay zekanın sosyal ve sağlık eşitsizliklerini daha da kötüleştirecek şekillerde kullanılması yer alıyor” dediler.

Bir zarar örneğinin, daha koyu tenli hastalarda kan oksijen seviyelerini fazla tahmin eden ve hipoksilerinin yetersiz tedavisine neden olan yapay zeka güdümlü bir nabız oksimetrenin kullanılması olduğunu söylediler.

Ancak yapay zekadan insan sağlığına ve hatta insan varlığına yönelik daha geniş, küresel tehditler konusunda da uyarıda bulundular.

Yapay zeka, ölümcül otonom silahların kullanımı ve yapay zeka tabanlı sistemlerin çok sayıda işçiyi yerinden etmesi durumunda kitlesel işsizliğin ruh sağlığı üzerindeki etkileri yoluyla milyonlarca kişinin sağlığına zarar verebilir.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .