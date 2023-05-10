Birçok ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam Çardak çevreleri, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 23°CParçalı bulutluMUĞLA 11°C, 22°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutluHATAY 13°C, 29°CParçalı bulutluK.MARAŞ 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) kuvvetli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 27°CParçalı bulutluGAZİANTEP 12°C, 27°CParçalı bulutluSİİRT 13°C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA 16°C, 30°CParçalı bulutlu