Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 22.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...“Ben şu anda piyasada dolaşan anketlerin hiçbirine itibar etmiyorum. Bunu çok açık olarak söyleyeyim. Evet, bir araştırmadır ve araştırmalar bilimseldir. Bunlara saygı duymak gerekir ama benim gördüğüm kadarıyla maalesef, şu an ki anket yapan firmaların içerisinde benim nezdimde doğru sonucu veren şu an içerisinde yok.Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçimi çok rahatlıkla alacağını düşünenlerden birisiyim ve AK Parti'nin de söylediklerinin tam aksine, çok yüksek bir oy oranıyla milletvekili çıkaracağına inanan birisiyim. Ben kendi açımdan bunu yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Ama tabiki pazar günü takdir, kıymetli vatandaşlarımızın olacak. Ne karar verecekler hep birlikte göreceğiz.'CHP ŞİDDETİ ARTIRAN TARAF!'CHP, toplumu germek adına son günlerde faaliyet içerisine girmeye başladı. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı provokasyonlar, bugün Gaziantep'te bir CHP meclis üyesi tarafından AK Parti standına silahlı bir saldırı oldu. Ankara'da ilk defa Karapürçek'te HDP'liler, AK Parti standına saldırarak oradaki bayan arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza saldırılarda bulunuyorlar. Şiddeti artıran taraf, saldıran taraf, provokasyonların yapılmasıyla alakalı olan işlerin içinde bulunan CHP'nin, aslında bir yenilginin içerisinde olduğunu ve bu ortamı nasıl bir şiddet ortamına, gerilim ortamına, baskı kurmaya çalışarak vatandaşları ittiğini görüyorum.”HDP'Lİ SANCAR: BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK'En büyük darbeciler, FETÖ'cüler kendileri ile birlikte hareket ediyorlar. Zaten ‘HDP' demek, ‘Kandil'in uzantısı olan bir siyasi parti' demek. Neymiş, Gültan Kışanak dışarı çıkacakmış. Bu niye içeri girdi? Belediyenin resmi araçlarını, PKK terör örgütüne tahsis ettiğinden dolayı , terör propagandası yaptıkları için girmediler mi? Hiçbir konuşmalarında, ‘Devlete okul yapacağız, şu yolu, şu hızlı treni yapacağız' demiyorlar. Cezaevlerindeki, terör işine bulaşmış, terör propagandası yapan veya devletin araçlarını PKK terör örgütüne tahsis eden kişileri cezaevinden çıkartmak derdindeler.'HDP'Lİ BULDAN: SELAHATTİN DE FİGEN DE CEZAEVİNDEN ÇIKACAK“Burada anlamamız gereken en önemli nokta şu; ‘Hukuku elimize alacağız.' diyorlar. HDP, adalet sistemini yöneteceğinin aslında mesajını veriyor.İYİ Parti'ye gönül veren, Sinan Oğan'a gönül veren, yani daha çok milliyetçi dediğimiz kesimlerde Sinan Bey'e de İYİ Parti'ye de milliyetçi dediğimiz kesimin içerisinden oy verenler var. Bu kesimdeki kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, attığınız her oyun karşılığında ki biliyorsunuz İYİ Parti bu ittifakın içerisinde yer alıyor, nereye gidiyor oy? Maalesef Gülten'e, Selahattin'e, Figen'e onları cezaevinden çıkartmak ,için bir kart oluyor, bir oy oluyor bunu görmemiz lazım. Attığımız oyları çok bilinçli kullanmamız lazım. Bakar mısınız, '14 Mayıs'ta sen çıkmayacaksın. Selahattin çıkacak, Figen çıkacak, Gülten çıkacak.' diyor. Attığınız oylarla PKK terör örgütüne tahsis edilen arabalardan dolayı, ceza yiyenleri cezaevinden çıkartmış olacaksınız aslında. Çünkü anlaşılan şu ki, HDP, Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti ile ve millet ittifakıyla bir anlaşmaya varmış ve adalet sistemini tamamen ele geçirecek bir duruma gelmiş.”HDP, KAAN'A KARŞI ÇIKTI!“Pervin Buldan ne diyor? ‘Türkiye'ye, ‘Savaş uçaklarıyla bombalayacaklarmış. Ayıpmış, günahmış.' diyor. Siz ayıbı nereden bileceksiniz? Siz günahı nasıl bileceksiniz? Siz küçük bebekleri öldürdünüz, kızlara tecavüz ettirdiniz. PKK terör örgütü, tecavüz etti kızlara. Onları dağlara kaçırdı. İş makinelerini yaktınız. Çocukların okullarını kurşunladınız. Devlet sizinle savaşmıyor. Devlet, terörle mücadele ediyor. Siz devlet misiniz ki biz sizinle savaşalım? Siz Kürt halkının da temsilcisi falan kesinlikle değilsiniz. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Siz içinizde çok ayrı etnik grupların da olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne hainlik yapmak için kurulmuş bir terör örgütünün uzantısısınız. HDP, Kürt kardeşlerimin temsilcisi falan olamaz. Kürt kardeşlerimin üzerine leke sürmeye çalışan bir PKK terör örgütü vardır. Şimdi bunlar kalkacaklar, bize barıştan bahsedecekler.”KILIÇDAROĞLU HDP'NİN DESTEĞİNDEN MEMNUN!“Kılıçdaroğlu, ‘İttifakın bütün bileşenleri bize destek veriyor.' diyor. İttifaın bütün bileşenleri dediğinin içinde TİP de var. İçinde Ahmet Şık denilen vatan haini de var. Çünkü, o devlete ‘terörist' diyor. Devlete terörist diyenler de sizin ittifakını desteklediğini Kemal Kılıçdaroğlu açık ve net bir şekilde NTV'deki yayınında itiraf etti. Daha ne bekliyorsunuz Sayın Meral Akşener?”MANSUR YAVAŞ'IN TCG HAZIMSIZLIĞI!“Mansur Yavaş'ın HDP'lilerden farklı düşündüğünü söylemek bence yanlış olur. Çünkü ‘İHA, SİHA lafını bir daha duyamayacaksınız.' diyor. Mansur Bey İHA'ların, SİHA'ların size ne zararı var? Anadolu TCG'nin size ne zararı var? Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz Sayın Yavaş?Mansur Yavaş'a milliyetçi demek, milliyetçi kardeşlerime hakaret olur. Mansur Yavaş'a ülkücü demek, ülkücü kardeşlerime çok ağır hakaret olur. Mansur Yavaş'a deseniz deseniz HDP destekçisi, onlarla birlikte hareket eden ya da PKK'nın desteklediği, Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için cansiperhane mücadele eden bir adam diyebilirsiniz.”