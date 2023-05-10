Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Terörle bağı olanın milletle bağı olmaz

Başkan Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Başkan Erdoğan, coşkulu kalabalığa hitap ederken terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ve 7'li koalisyondaki HDP ortaklığına tepki gösterdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Sandıkları patlatıyor muyuz? Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Medeniyetlerin beşiği, Mezopotamya'nın incisi Mardin bugün başka güzelsin. Heybetli kalesi, tarihi sokakları, hanları hamamlarıyla ne güzelsin Artuklu. Zeytini, zeytinyağı ile ne güzelsin Derik. Altın renkli buğdayları, bereketli ovasıyla ne güzelsin Kızıltepe. Özel takip edeceğim, bakalım Kızıltepe'den nasıl sonuç gelecek. Kadim tarihi, gümüşü, konakları ile ne güzelsin Midyat. Beyaz suyu, höyükleriyle ne güzelsin Nusaybin. Gençler siz bugün bir başkasınız. Sizin heyacanınızdan ben şunu anlıyorum pazar günü Mardin, bir başka olacak. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.'TERÖRLE İTTİFAKI OLANIN MİLLETLE İTTİFAKI OLMAZ'Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın insanımızla bağı olmaz. Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. HDP ve yandaşlarına ülkemizi böldürtmeyeceğiz. PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Mardin bunları iyi tanır.'TÜRKİYE YÜZYILI BAYRAĞINI EN TEPEYE DİKECEĞİZ'Terör örgütlerinden tefecisine hepsi ellerini avuştururak bekliyor. Allah göstermesin bu ülke bir tökezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden karanlık günlere götürmeye bunların gücü yetmez. Eğer bunu yapmazsak nasıl Mardinlinin karşısına başı dik çıkabiliriz. Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız hem de milletimizin değerlerine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz.'FİTNE TÜCCARINA BENİM MARDİNLİ KARDEŞİM İTİBAR EDER Mİ?'Koalisyon masasını gördünüz, Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz. Şu ovaya 5 koyun salsanız hepsini kaybeder geri gelir. Bunlar katliamların arkasındaki projeyi aynen uygulamaya devam ediyor. Mardinli iradesine Bay Bay Kemal'e teslim eder mi? Kendi ihtirasları uğruna milleti ateşe atmaktan çekinmeyecek kadar kontrolü kaybetmiş bir şahsa benim Mardinli kardeşim güvenir mi? Kendisi ile birlikte tüm ülkeyi bir fitne tüccarına benim Mardinli kardeşim itibar eder mi?'97 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'Mardin'e 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. 564 adet yeni dersilk inşa ettik. Artuklu Üniversitesi'ni biz faaliyete geçirdik. Mardin Şehir Hastanemizle, Kızıltepe Devlet Hastanesinin inşası sürüyor. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin'le birlikte tamamladıysak inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız.