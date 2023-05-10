  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Varank: Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu ülkede hizmet sevdası olanlar varken bizim aziz milletimiz bozgunculara, yıkım ekibine oy vermez. Onları iktidara taşımaz. Onlar, bu ülkeye kimin sevdayla tutkulu olduğunu, kimin bu memleket için çalıştığını ve kimin iş bildiğini çok iyi biliyor, onun için Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak" dedi.

Ekleme: 10.05.2023 - 16:30 Güncelleme: 10.05.2023 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank: Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak
Kapadokya rengi Togg ile İznik'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, meşaleler yakan vatandaşlar tarafından karşılandı. Daha sonra Milli İrade Meydanı'nda İzniklilere hitap eden Varank, 14 Mayıs'ta bu coşkuyla ve heyecanla hizmet kervanının devam edeceğini söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geminin kaptanı' olarak yoluna devam edeceğini belirterek, 'Türkiye çok zorlu bir coğrafyada gidiyor. Etrafımız ateş çemberi. Biz Türkiye gemisini bu dalgalı denizde, bu fırtınada ileriye götürmek için rotasından saptırmamak için bir kaptana ihtiyacımız var. Türkiye'nin hatta dünyanın en tecrübeli, en başarılı, en cesur milletiyle beraber bir kaptana ihtiyacımız var. İşte o Recep Tayyip Erdoğan' ifadesini kullandı.

'BİZ NE YAPMAK İSTESEK KARŞIMIZA DİKİLDİLER'

Türkiye'yi yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, 'Aslında baktığınızda biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep taş üstüne taş koymanın derdinde olduk, yatırımların derdinde olduk, projelerin derdinde olduk ama biz ne zaman iyi bir iş yapmaya kalksak, biz ne zaman yol yürümeye çalışsak, biz ne zaman yatırımlar yapmaya çalışsak, bizim karşımıza hep birileri dikildi. Biz 'ak' dedik, onlar 'kara' dedi. Biz 'doğru' dedik, onlar 'yanlış' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi. Biz ne yapmak istesek karşımıza dikildiler.' diye konuştu.

Bakan Varank, muhalefetin Togg projesine de karşı çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Onları tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bu ülkede hizmet sevdası olanlar varken bizim aziz milletimiz bozgunculara, yıkım ekibine oy vermez. Onları iktidara taşımaz. Onlar, bu ülkeye kimin sevdayla tutkulu olduğunu, kimin bu memleket için çalıştığını ve kimin iş bildiğini çok iyi biliyor, onun için Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bunlar iktidara gelme sevdasıyla yanıp tutuşuyorlar. Öyle yanıp tutuşuyorlar ki eskiden biliyorsunuz koalisyonlar dönemi vardı. Kirli pazarlıklarla koalisyonlar kurulurdu. 'Sana iki bakanlık vereyim, üç milletvekilini transfer edeyim. Ben hükümeti kurayım, yolumu bulayım.' Hükümetler de 7 ayda, 1 yılda yıkılırdı. Sürekli seçimler yaşardık. Sürekli kaos düzeni yaşardık. Şimdi bu yıkım ekibi var ya bu yedili koalisyon var ya o eski Türkiye'yi gündeme getirmeye çalışıyor.'

'MİLLETİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BU ÜLKEDE SESİNİN ÇIKMASINA MÜSAADE EDER Mİ?'

Türkiye'de terörün kökünü kazıdıklarını anlatan Varank, 'Artık terörle mücadeleyi ülkemizin sınırları içinde beklemiyoruz. Terörist neredeyse ininde buluyoruz, hallediyoruz.' ifadesine yer verdi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

'PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra biz hapishanedeki arkadaşlarımızın hepsini dışarı çıkaracağız.' Diyorlar ki '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de özerkliği getireceğiz.' Diyorlar ki 14 Mayıs'tan sonra bu ülkede farklı bir sabaha uyanacağız.' Şimdi bunları kimden cesaret alarak söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'ndan cesaret alarak söylüyorlar. Kandil'dekiler diyor ki '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki arkadaşlarımızı çıkaracağız.' Kılıçdaroğlu diyor ki 'Eğer Selahattin Demirtaş hapisten çıksın istiyorsanız bize oy verin.' O PKK'lılar diyor ki '14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan tekrar kazanırsa biz Kandil'de mahvoluruz diyor.' Burada Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Ben Kuzey Irak'a asker gönderilmesine karşıyım. Buradaki tezkereye hayır oyu vereceğim' diyor. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği biz getireceğiz' diyor. İşte bunlar aslında kucak kucağa. Bu kirli pazarlıkları yapıyorlar. Bizim aziz milletimiz terör örgütlerinin bu ülkede sesinin çıkmasına müsaade eder mi?'

'İNŞALLAH 14 MAYIS'TAN SONRA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Türk milletinin 14 Mayıs'ta eski Türkiye'yi getirmeye çalışanlara dersini sandıkta vereceğini ifade eden Varank, şunları söyledi:

'Siz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durduğunuz için karada Togg'u yürütüyoruz. Denizde TCG Anadolu'yu yüzdürüyoruz. Havada Kızılelma'yı uçuruyoruz. Uzaya İMECE uydusunu gönderiyoruz. Bunların hepsi birer başarı ama bu başarılar kendi kendine gelmiyor. Sağlam bir irade lazım. Adam gibi adam lazım. Onun arkasında da dimdik duran aziz bir millet lazım. Bunu yaptığımızda işte Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yolumuza devam edeceğiz.'

Varank, yeni dönemde İznik'e yapılacak projelerin de takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Programa, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, AK Parti Bursa milletvekili adayları, Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Varank: Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercihi yapacak
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
AK Parti'li Numan Kurtulmuş’tan Muharrem İnce yorumu: Günlerdir sayın Kılıçdaroğlu 'kaset' diye bir şeyler sayıklıyordu
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .