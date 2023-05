Bakan Bozdağ'dan The Economist'in skandal kapağına sert tepki: Senin ağababaların gönderemedi Erdoğan'ı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Eyyübiye ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu. İngiliz The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hazırladığı kapağa değinen Bozdağ, "The Economist senin işin mi bu? Senin ağababaların gönderemedi Erdoğan'ı, sen kim oluyorsun da göndereceksin?" şeklinde konuştu. İmralı'yla görüşme iddialarının büyük bir yalan olduğunu belirten Bozdağ, "Bunu dillendirenler yalancıların şahıdır. Günlerdir 'Yalancısınız' diye bağırıyorum ama bunlar 'Doğruyuz' diye ortaya belge koymuyorlar. Yalanlarını tekrar ediyorlar." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ , partisinin Eyyübiye ilçesinde düzenlediği mitingde konuştu.Bozdağ, seçimlerde son sözü milletin söyleyeceğini, Türkiye'nin geleceğine milletin karar vereceğini söyledi.Bazı çevrelerin Türkiye'nin seçiminde milletin iradesini yok saymak, manipüle ederek kendi istikametlerine yönlendirmek için yoğun gayret içerisinde olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:'The Economist dergisi, Twitter hesabında Cumhurbaşkanı'mızın gitmesi gerektiğini profiline koyuyor, oradan dünyaya selam veriyor. Soruyorum, The Economist senin işin mi bu? Senin ağababaların gönderemedi Erdoğan'ı, sen kim oluyorsun da göndereceksin? Seni besleyenlerin 21 yıldır göndermek için çevirmedikleri dümen kalmadı. Siz kimsiniz ki Erdoğan'ı, kapakla, manşetle, yazıyla göndereceksiniz. Erdoğan, Türkiye'nin başkanıdır. Türkiye'nin başkanı manşetle, kapakla, yazıyla gelmedi. Milletin helal oylarıyla geldi. Siz kim oluyorsunuz?'Meydanlarda milletin 'Erdoğan'ın arkasındayız. Ayın 14'ünde manşeti ben atacağım, Başkan yine Erdoğan olacak.' dediğini belirten Bozdağ, İstanbul başta olmak üzere başka illerdeki AK Parti mitinglerinin muhalefetin ayarını bozduğunu, endişeleri arttırdığını kaydetti.Türkiye'nin değişik yerlerinde provokasyon girişimlerinin görüldüğünü dile getiren Bozdağ, 'Türk milletinin iradesini provokasyonlar değiştiremez ve etkileyemez. Bu milletin basireti, feraseti her türlü oyunu görecek, her türlü hesabı bozacak niteliktedir. Bunu görmeyenlere, bilmeyenlere sandığı gösteriyorum. 15 seçim bu millet size haddinizi bildirdi, dersini verdi. Ama belli ki bazılarının kafası kalın. Bir ders verdiniz anlamadılar, 15 defa ders verdiniz anlamadılar ama biliyorum ki Şanlıurfalılar, aziz milletim sabırlı ve başarılı, iyi bir öğretmendir. Öğrencileri öğrensin diye tekrardan kaçınmaz. 16'ncı defa bunlara ders tekrarı yaptırıp sandıkta yeni bir demokrasi dersi vermeye hazır mıyız?' diye konuştu.Gücü milletin vereceğinin altını çizen Bozdağ, terör örgütlerinin Cumhurbaşkanı Seçimi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptığını söyledi.'Bu terör örgütleri, ne taahhüt karşılığında aleni destek çağrısında bulunuyorlar. Ne sözü verdiniz, ne taahhütlerde bulundunuz ki hepsi kuyruğa girmiş, Kılıçdaroğlu başkan olsun, Erdoğan gitsin diye genel başkanlardan çok çalışıyorlar?' sorusunu yönelten Bozdağ, şöyle konuştu:''Biz Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz, Cumhuriyeti değiştirmeye geliyoruz.' diye bu terör örgütleriyle arasında mesafe koymamış siyasiler konuşuyorlar. Bunlar Cumhuriyeti, Türkiye'yi nasıl değiştirecekler? Siz bunlara hangi sözü verdiniz? Türkiye'yi de Cumhuriyeti de bu milletin, devletin dinamiklerini de Kılıçdaroğlu da ona destek verenler de değiştiremeyecektir. Değiştirmeye gücü yetmeyecektir. Millet, bunun arkasında onlara karşı bir duruşu koymuştur.'Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, 'Neden çıkıp ben terör örgütlerinin desteğini istemiyorum, ben onların desteğini reddediyorum, onların desteğiyle iktidar olmaktansa, iktidarı kaybederim, milletin helal oyu benim için yeter de artar diye niye bir açıklama yapmıyorsun?' sorusunu yöneltti.Muhalefetin sıkıştığını ve yalan kuyruğuna girdiğini aktaran Bozdağ, 'İmralı'yla görüşme yalanlarını atıyorlar. Bu büyük bir yalandır, bunu dillendirenler de yalancıların şahıdır. Ellerinde delil varsa konuşsunlar. Yok. Ben açıkladım, ellerindekilerini ben açıkladım. Alakasız belgeyi çarpıtıp milletin gözünün içine bakıp, yalan söylüyorlar. Günlerdir 'Yalancısınız' diye bağırıyorum ama bunlar 'Doğruyuz' diye ortaya belge koymuyorlar. Yalanlarını tekrar ediyorlar.' dedi.Bakan Bozdağ, muhalefetin yeni sözler söylemediğini, yeni sözlerle milletin karşısına çıkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.Muhalefetin gelecek olarak dünü vaat ettiğini vurgulayan Bozdağ, muhalefetin geleceğe dair yol yürümek istemediğini kaydetti.Bozdağ, yeni dönemde değişimin devam edeceğini, hayalleri, umutları gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.Seçimlerde milletin hesapları bozacağını ifade eden Bozdağ, 'Seçimin sonucunda ABD'nin Başkanı kahrolacak, perişan olacak. Macron perişan olacak. Avrupa'nın kimi başkentleri 'Erdoğan gitsin' diye nice gayret, harcama yaptılar. Onlar da üzülecek. Kandil'dekiler, eli kanlı teröristler üzülecek. Pensilvanya'dan yönetilen FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleri üzülecek. Aziz milletimizin iradesi kazanacak. Bu millet, bu devlet sevinecek. Büyük Türkiye hayali kuranlar sevinecektir.' diye konuştu.