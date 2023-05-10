Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Giresun'u çok seviyoruz. Giresun'a bakınca Milli Mücadele yıllarının hatıralarını görüyoruz. Giresun'un zilletle işi olmaz. Terör ittifakıyla bağlantısı olamaz. Giresun vatan ve milelt sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine bakınız. Türkiye'ye hayrı dokunacak tek bir zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimzi Topla Osman olur bu vatana göğsümüzü siper ederiz.6 Mayıs 2023 tarihinde Yalova'da demiştim ki; 'Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Afrin'i geri almaktan bahsedenler PKK'lılardır. HDP ve Yeşil Sol Parti'deki hainlerdir.