Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuşuyor. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
'KILIÇDAROĞLU PKK'NIN ADAYIDIR'
'Giresun'u çok seviyoruz. Giresun'a bakınca Milli Mücadele yıllarının hatıralarını görüyoruz. Giresun'un zilletle işi olmaz. Terör ittifakıyla bağlantısı olamaz. Giresun vatan ve milelt sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine bakınız. Türkiye'ye hayrı dokunacak tek bir zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.
'TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ'
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimzi Topla Osman olur bu vatana göğsümüzü siper ederiz.
'BEN PKK'LI TERÖRİSTLERE TAŞI ATTIM SES İYİ PARTİ BAŞKANI'NDAN ÇIKTI'
6 Mayıs 2023 tarihinde Yalova'da demiştim ki; 'Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Afrin'i geri almaktan bahsedenler PKK'lılardır. HDP ve Yeşil Sol Parti'deki hainlerdir.
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