AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları üyelerinin AK Partililere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz.Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor. Bir kere daha demokrasi sandığı son sözü söyleyecek. Demokrasi sandığına ipotek koyabileceklerini düşünenler yine yanılacak. Her türlü kötü niyet ve provokasyon yine sandıkta cevabını alacak."